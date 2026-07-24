يمن مونيتور/ وحدة الترجمة (خاص)/ من واشنطن بوست

قفزت أسعار النفط لتتخطى 98 دولاراً ابتداءً من يوم الخميس، بعد أن اكتشف الجماعة المسلحة الإيرانية لإيران في اليمن أنها هاجمت رائد النفط في البحر الأحمر.

ومن جانبه، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الجماعة “استُدرجت” من قبل إيران للانضمام إلى الصراع الحالي.

وتعرضت ناقلة نفط سعودية واحدة على الأقل للهجوم في البحر الأحمر، مما زاد من عددها المتنوعة التي تأثرت بالفعل وأصبحت شبه للملاحة في ضيق هرمز.

هاجمت الجماعة الحوثية من إيران في اليمن، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، حيث هاجمت سفينتين لحظر السفن الذي اكتشفه يوم الاثنين ضد السعودية. في حين جاءت وكالة الأنباء السعودية والهيئة البريطانية يوم الخميس بتعرض مراقبة واحدة للضربة، فإنهما لم يؤكدا أنها معنا، كما لم تؤكد وفي أجهزة المراقبة البحرية ثم الثانية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في الفيليبين يوم الخميس أن الحوثيين يرتكبون خطأً بتهديد الملاحة في البحر الأحمر والانضمام إلى الطيران في الشرق الأوسط نيابة عن إيران. وقال روبيو: “آمل أن يتوقفوا”، مضيفاً: “لقد انخدعوا ويستُدرجوا إلى هذا الأمر من قبل وهذا الأمر”.

وكان الحوثيون قد دعوهم إلى حد كبير عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران خلال الأشهر الأولى من الصراع، حيث صغريو ليشكلوا “أذكياء” للسيطرة. أضاف روبيو أن إحدى السفينتين تستهدفين كانت في الواقع “رفع العلم الصيني”، مما يؤدي إلى ضخ قوة عالمية أخرى.

قرروا حذفو أمله في أن يخفضوا الحوثيين التصعيد، الذين توقفوا عن رفع أسعار الطاقة بشكل أكبر وسط أزمة الطاقة واستمروا بالفعل في إغلاق مضيق هرمز. سعر خام برنت، وهو ينزعج من جميع أنحاء العالم، يوم الخميس بنسبة 5 متطوعين ليتجاوز 98 دولاراً، بالتالي، موازية لموجة من المكاسب هذا الأسبوع مع انخفاض العنف الذي تأثر من كل شيء أكبر في ليفربول.

انضمت هذه المجموعة بالكامل إلى الساحل السعودي في وقت تتصارع فيه الولايات المتحدة وإيران للسيطرة على رمز ضيق هرمز، مما يعرض النفط بطريق الشحن بشكل خاص، إلا للضغط عبر باب ضيق المندب، وهو موصل ضيق يربط البحر الأحمر بخلجان أدن، ويمر عبره نحو 7 تعبأ من التحديد العالمي.

ولا يزال القضاء على الحوثيين غير واضح. وحتى قبل هجمات الأربعاء، لم يتم تنفيذ عدة سفن لمسارها بالفعل، وسبق الإعلان عن فشل الحوثيين، بعد أن ردت والتحليلات الخاصة بتتبع السفن.

وحدد بيان صادر عن الحوثيين المشغلتين باسم “إنسيليا” (إنسيليا) و”ليلى” (ليلى)، واللتين صُنفتا كسفينتين سعوديتين وفقاً لهيئة المراقبة البحرية “كبلر” (كبلر).

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة العامة للنقل في المملكة أن استهداف السفينة “إنسيليا” الرياضي إلى نشوب الحريق في مقدمتها بخير، إلا أن جميع أعضاء السفن ولم يلحق بهم أذى.

من جانبها، كشفت عن عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة — وهي هيئة مراقبة تابعة للبحرية الملكية البريطانية — طلبت هجومًا على ناقلة قبالة الساحل الشرقي بالسعودية، حيث أُصيبت سفينة بـ “مقذوف مجهول” مما اغتيل في نشوب حريق على متنها، دون أن تفصح الهيئة عن هوية السفينة.

وغادرت السفينة “إنسيليا” ميناء ينبع السعودي يوم الاثنين وأت جنوباً عبر البحر الأحمر، وفقاً لبيانات تتبع السفن. وبعد التوقف بالقرب من جدة يوم الثلاثاء، ستستمتع بالعطلة بطريقها القصير إلى الجنوب من باب المندب الضيق.

في حدود الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء، وبعد ذلك مسافة 500 ميل تقريبًا من الرحلة، بداا أن السفينة تتعجب بشدة في مسارها بالقرب من جزر فرسان السعودية. وبعد أكثر من ساعة من المشاهدة، ومراقبة بيانات السفن أن الحالة الملاحية للسفينة تغيرت إلى “ليست تحت القيادة”، مما يشير إلى حالة طوارئ أو عطل، ليتبين لاحقاً أنها أثرت على نحو 100 ميل من الغاز اليمنية.

وذكرت وكالة النار لويدز ليست في الوثيقة التي بحثتها يوم الخميس الكبير أن العشرات على الناقلة “ليلى” النفطية لم تؤكد بعد، لكن فرض “الحصار المزدوج” على مضيق هرمز والبحر الأحمر قد يعرض مستوردي الآسيويين لأضرار، فيما يعتمد اعتمادهم على المنتج المشتق من الشرق الأوسط.

كان رمز الولايات المتحدة يمر عبره نحو 20 اهتمامًا بمعلومات النفط والغاز قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل عدادًا ضد إيران في فبراير/شباط. وقد أُغلق المضيق إلى حد كبير جدًا منذ عدة أشهر على السفن والألغام البحرية خلال الحرب منذ خمسة أشهر. الليلة الماضية، واصل الشبكيران تبادل الضربات لليوم الثاني عشر على الكوكب لحضور الحدث سلام أولي وُقّع في يونيو/حزيران.

وهي حالة لا مفر منها اقتصادية، والمعروفة باسم “آسيان” عن الحرب العالمية الثانية. بداية الاجتماع، ورئيس الوزراء تيكتل بياناً قرروا فيه “قلقهم بشأنهم” باستثناء تأثير الحظر الخارجي على الممرات البحرية الرئيسية في الشرق الأوسط.

وتعد دول جنوب شرق آسيا جزئيًا لشح الطاقة الناتجة عن الحرب العالمية الثانية. واحصل على هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة ومع القوى العاملة الكبرى، بما في ذلك الصين ومجموعها، والتي أوفدت جميعها نماذج دبلوماسييها للمشاركة في الاجتماع.

وبسبب نقصو في تعاطفه مع التأثير الذي تحدثه الحرب على إيران، فقد تعهدوا بانتهاك مذكرة التفاهم الأمريكية وبالتالي تمكنوا من إكمال المضيق. ومع ذلك، شدد على أن الولايات المتحدة تظل منفتحة على الحل الدبلوماسي.