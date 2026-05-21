تدفع Stellantis شراكة Qualcomm إلى ما هو أبعد من قمرة القيادة والاتصال

في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تطوير خط سياراتها في سوق يعتمد بشكل متزايد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قامت شركة صناعة السيارات العالمية Stellantis بتوسيع شراكتها مع مزود منصة تكنولوجيا الهاتف المحمول Qualcomm. تتيح هذه الخطوة التحكم الذاتي بدون استخدام اليدين من المستوى 2+ على نطاق واسع عبر ملايين المركبات على منصة واحدة موحدة، لتحل محل مجموعات التكنولوجيا المجزأة التي قال Stellantis إنها حددت الصناعة منذ فترة طويلة.

كجزء من التعاون المتعمق، دخلت شركتا Stellantis وQualcomm Technologies في خطاب نوايا غير ملزم لشركة aiMotive للقيادة الآلية والمحاكاة المملوكة لشركة Stellantis، للانضمام إلى Qualcomm Technologies.

تتمثل المهمة الأساسية المعلنة لشركة Stellantis في “منح العملاء حرية اختيار الطريقة التي يتحركون بها”، واحتضان أحدث التقنيات وخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة. وتشمل محفظتها من العلامات التجارية الشهيرة والمبتكرة للسيارات أبارث، وألفا روميو، وكرايسلر، وسيتروين، ودودج، ودي إس أوتوموبيلز، وفيات، وجيب، ولانسيا، ومازيراتي، وأوبل، وبيجو، ورام، وفوكسهول، وFree2move، وLeasys.

إن سياق تطور الشراكة هو الديناميكية التي تستمر بها المركبات في التطور لتصبح أكثر مركزية وقائمة على التكنولوجيا مما يعني أن الحاجة إلى قدرات حوسبة عالية الأداء وقدرات الذكاء الاصطناعي تتسارع. ويهدف هذا التعاون إلى تسليط الضوء على الدور المتنامي لمنصات أشباه الموصلات القابلة للتطوير في تمكين الابتكار بشكل أسرع وكفاءة محسنة وتجارب أفضل للعملاء.

من خلال تعاونها الأخير مع كوالكوم، ومن خلال نشر منصة Snapdragon Ride Pilot، يقال إن Stellantis تعمل على توسيع نطاق قمرة القيادة والاتصال لتشغيل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) والقيادة الآلية، وإنشاء أساس تكنولوجي مشترك وقابل للتطوير عبر علاماتها التجارية للسيارات وزيادة كفاءة التكلفة من خلال توحيد النظام الأساسي.

تهدف Stellantis وQualcomm Technologies معًا في المقام الأول إلى تقديم تجارب سيارات أكثر ذكاءً وأكثر سهولة وأمانًا للعملاء. وهو مصمم أيضًا لتوفير تجارب أكثر أمانًا وذكاءً وسلاسة داخل السيارة.

تعتقد شركة كوالكوم أن ما يجعل التعاون ذا أهمية خاصة هو اتساع نطاقه. تعمل التقنيات الآن على تشغيل أنظمة المساعدة المتقدمة، وقمرة القيادة، والاتصال عبر مركبات Stellantis – وكلها مدمجة كمنصة موحدة داخل STLA Brain، العمود الفقري الرقمي لمركبات Stellantis.

يربط STLA Brain جميع الأنظمة الإلكترونية ويتيح التحديثات عبر الأثير (OTA) مما يعزز قمرة القيادة والاتصال وأداء ADAS. ويهدف الأساس التكنولوجي القابل للتطوير إلى تسريع وقت الوصول إلى السوق، وتمكين ترقيات الميزات المستمرة وتعزيز تجربة القيادة.

تفصل بنيتها الموجهة نحو الخدمة البرامج عن الأجهزة وتعزى إلى تقديم الابتكار المستمر والاستعداد للذكاء الاصطناعي. ويقال إن النتيجة هي أساس ثابت عبر التشكيلة، ونشر أسرع وتحسين مستمر عبر الهواء، وهو أمر قالت كوالكوم إنه من الصعب تكراره.

تم تصميم Snapdragon Digital Chassis SoCs، المصمم للتوسع عبر العلامات التجارية والقطاعات، لدعم استراتيجية Stellantis الأوسع لتحسين كفاءة التكلفة من خلال توحيد النظام الأساسي. تتضمن الاتفاقية منصة Snapdragon Ride Pilot ADAS التي يمكنها التوسع من ميزات السلامة والتنظيم النشطة إلى المستوى 2+ من التحكم الذاتي بدون استخدام اليدين وما بعده، مما يتيح ميزات ADAS عبر ملايين مركبات Stellantis.

بناءً على العمل الحالي عبر قمرة القيادة والاتصال، سيحاول التعاون الموسع دعم أداء حوسبة أكبر وقدرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة مركبات Stellantis.

قال نيد كوريك، كبير مسؤولي الهندسة والتكنولوجيا في Stellantis: “يستحق عملاؤنا تجارب سلسة من الجيل التالي تتطور باستمرار لتلبية احتياجات القيادة الخاصة بهم. ومن خلال نشر هذه المنصة الذكية عبر محفظتنا العالمية، تفي Stellantis بهذا الوعد بسرعة وكفاءة غير مسبوقة”. “أصبح هذا ممكنًا من خلال تعاوننا الاستراتيجي مع Qualcomm Technologies، والذي يسمح لنا بتوسيع نطاق القدرات المتصلة الأكثر ذكاءً عبر جميع علاماتنا التجارية.”

وأضاف ناكول دوغال، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للمجموعة، قسم السيارات والصناعة وإنترنت الأشياء المدمج في شركة كوالكوم تكنولوجيز: “يعكس هذا التوسع حجم وعمق ما بنته كوالكوم وستيلانتس معًا. يتيح هيكل Snapdragon الرقمي النشر القابل للتطوير لقوة الحوسبة الموحدة وقدرات القيادة المتقدمة عبر المركبات والعلامات التجارية، ويمثل توسيع ذلك عبر محفظة Stellantis الكاملة نقطة انعطاف ذات معنى لكل من الشركتين وللسائقين الذين يجربونها.”

وبينما كانت تعلن عن تعاونها، كشفت شركة كوالكوم أن أعمالها في مجال السيارات قد تجاوزت 5 مليارات دولار من الإيرادات السنوية وتتجه نحو 6 مليارات دولار في هذه السنة المالية، مع وجود أكثر من مليون مركبة قيد الإنتاج بالفعل تعمل بنظام ADAS على Snapdragon Ride، مشيرة إلى أن هذا يمثل تحولًا واضحًا من خارطة الطريق إلى النشر في العالم الحقيقي. تمثل ADAS الآن ما يقرب من ثلث خط أنابيب السيارات الخاص بالشركة.