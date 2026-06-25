تراجع كبير في أسعار الذهب باليمن مع تراجع الأسعار العالمية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

مؤشرات أسعار الذهب في اليمن، الخميس، بدأت بشكل ملحوظ هو الأكبر منذ عدة أشهر، متأثرة بانخفاض الأسعار والتنوع العالمي.

وفقًا للمصادر العاملة في سوق الذهب، يبدأ سعر جرام الذهب عيار 21 في مدينة عدن إلى نحو 170 ألف ريال، حيث وصل في صنعاء إلى 60 ألف ريال.

كما تجاوز سعر جنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) في عدن مليوناً و374 ألف ريال، بينما سجل في الصنع نحو 482 ألف ريال.

ورجعت منذ ذلك الحين إلى بداية أسعار الذهب، حيث وصل سعر الوفرة إلى ما دون 4 آلاف دولار.

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ونجح المصدر في سوق الذهب، ويتم تحديد القطع الفاصلة بين 100 و150 ريالاً سعودياً عند بيع جنيه الذهب للعملاء.

وتتغير أسعار الذهب في اليمن باستمرار تبعاً للتنوعات العالمية والمحلية، وتتباين كما يتغير من محل إلى آخر وفقاً لمستويات العرض والطلب.