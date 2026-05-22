كوريا الجنوبية وباكستان تدينان اختطاف إسرائيل لنشطاء الأسطول

قال رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، اليوم الأربعاء 20 مايو، إن بلاده تدرس الامتثال لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

صرح بذلك خلال رده على الهجوم الإسرائيلي الأخير على أسطول الصمود العالمي واختطاف العديد من المواطنين الكوريين المشاركين في محاولات كسر الحصار غير القانوني لغزة.

وقال لي: “هناك حد أدنى من المعايير الدولية، وهم ينتهكونها جميعاً”. ذكرت قائلا من قبل كوريا تايمز. ووصف العمل الإسرائيلي بأنه “خروج عن الخط” وغير مقبول.

وادعى أنه تم اعتقال مواطنين كوريين “لأسباب غير مبررة بموجب القانون الدولي”، وطالب بالضبط بالأعمال الإجرامية التي يمكن أن تستشهد بها إسرائيل لتبرير الاعتقالات.

“هل من المبرر مصادرة واعتقال واحتجاز سفينة تابعة لدولة ثالثة كانت تحاول تقديم المساعدة أو الدعم التطوعي؟” سأل لي خلال اجتماعه الأسبوعي لمجلس الوزراء.

وادعى أن كوريا الجنوبية ستتبع الدول الأوروبية التي أعربت عن امتثالها الصريح لمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما يعني أنه إذا سافر إلى البلاد فسيتم اعتقاله.

ووجهت اتهامات لنتنياهو وعدد من زملائه في مجلس الوزراء بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في أكتوبر 2023. وصدرت مذكرات اعتقال بحقهم في نوفمبر 2024.

الاختطاف والتعذيب أثناء الاحتجاز

اختطفت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن ثلاثة مواطنين كوريين، إلى جانب مئات آخرين، من المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط الاثنين والثلاثاءخلال هجومهم على أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة.

تم إطلاق الجولة الأخيرة من أسطول المساعدات من قبل تحالف أسطول الحرية يوم الخميس 14 مايو، في الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة الفلسطينية من مارماريس، تركيا، بمشاركة أكثر من 500 مشارك من جميع أنحاء العالم و45 سفينة.

المواطنون الكوريون المختطفون، وهم كيم آه هيون وفيكتور لي وكيم دونغ هيون، جميعهم جزء من الاتحاد الكوري لأسطول الحرية من أجل فلسطين (KFFP). وكانا على متن سفينتين مختلفتين، كيرياكوس إكس ولينا النابلسي عندما تم اختطافهما.

وقد أثار الهجوم على أسطول المساعدات واختطاف النشطاء غضباً عالمياً خاصة بعد ظهور عدة مقاطع فيديو لنشطاء يتعرضون للتعذيب في الحجز على وسائل التواصل الاجتماعي.

منذ عام 2025، ينظم ائتلاف أسطول الحرية قوافل مساعدات إلى غزة، بهدف الاحتجاج على الحصار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية.

وفي انتهاك تام للقوانين الإنسانية الدولية، هاجمت إسرائيل مراراً وتكراراً الأساطيل، وصادرت مواد الإغاثة، واختطفت النشطاء. وكان آخر هجوم من هذا القبيل قبل أقل من شهر في أبريل. النشطاء وذكروا أنهم تعرضوا للضرب والتعذيب أثناء احتجازه لدى إسرائيل.

باكستان

أ مظاهرة احتجاجية كبيرة تم تنظيم هذه الفعالية في نادي الصحافة في كراتشي في باكستان ضد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي واعتقال سعد إدهي، وهو مواطن باكستاني كان على متن إحدى سفن المساعدات المتجهة إلى غزة. تم إطلاق سراح إدهي لاحقًا من الحجز الإسرائيلي في 21 مايو.

وقد تمت الدعوة إلى الاحتجاج من قبل منظمة Alternate، وهي منظمة شبابية تقدمية، بالتعاون مع الاتحاد الوطني لنقابات العمال (NTUF)، واتحاد العمال من المنزل (HBWF). كما انضمت عدة منظمات أخرى إلى الاحتجاج.

وفي المظاهرة، أكد المتحدثون على عدم شرعية العمل الإسرائيلي، بل وزعموا أن جميع المختطفين، بما في ذلك إدهي، تعرضوا للتعذيب في الحجز.

وزعم المتحدثون أن إدهي والآخرين الذين تم اعتقالهم لم يرتكبوا أي جريمة ولم ينتهكوا أي قانون، مشيرين إلى أن محاولاتهم لنقل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة يعاقب عليها القانون الدولي.

وبعد إطلاق سراحه، ادعى إدهي أنه حرم من النوم لمدة أربعة أيام من قبل السلطات الإسرائيلية وتعرض للتعذيب المستمر.

