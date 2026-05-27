قافلة عالمية إلى غزة تفيد بتعرض نشطاء للاعتقال في ليبيا

اعتقلت القوات المسلحة في ليبيا في 24 مايو/أيار عشرة مشاركين في قافلة عالمية كانت تحاول إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وجاء هذا الحدث في أعقاب محاولة للتفاوض على ممر آمن عبر شرق ليبيا إلى مصر، بهدف تسهيل تسليم الضروريات الأساسية عبر معبر رفح.

تتوفر معلومات محدودة عن حالة النشطاء. ويطالب أسطول الصمود العالمي ومنظمة الصمود المغاربية، وهما مجموعتان تنسقان الجهود، برد سريع من جانب الدول التي تم احتجاز مواطنيها لضمان سلامتهم ودعم مهمة القافلة. ومن بين المعتقلين أفراد من الأرجنتين وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والبرتغال وتونس والولايات المتحدة وأوروغواي.

وبحسب مراسلات المنظمات، فإن النشطاء العشرة، ومن بينهم اثنان من العاملين في مجال الصحة، كانوا يحاولون ترتيب المرور بشكل مباشر بعد عدة محاولات فاشلة للحصول على ضمانات السلامة من السلطات المختصة. وذكر أسطول الصمود العالمي في 25 مايو/أيار: “عندما أثبتت القنوات الرسمية والعمليات المعترف بها دولياً عدم فعاليتها، تحركت القافلة نحو المعبر لمحاولة إجراء مفاوضات مباشرة بحسن نية”.

وأفاد الناشطون أنه تم نقلهم إلى شاحنات صغيرة، وبعد ذلك انقطع الاتصال. وأفاد أسطول الصمود العالمي أن “الاتصالات عبر القنوات الخلفية تشير إلى أن سلطات شرق ليبيا زعمت أن المشاركين دخلوا المنطقة دون تصريح ويتم تجهيزهم للترحيل”. وتبادل مسؤولو الشؤون الخارجية من بعض البلدان التي ينحدر منها النشطاء، بما في ذلك إيطاليا، معلومات تكميلية: يوم الاثنين، قال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني إن ناشطين إيطاليين سيمثلان أمام قاض في بنغازي، شرق ليبيا، مع توقع أن يُطلب منهما مغادرة البلاد.

بالإضافة إلى احتجاز عشرة نشطاء، أفاد منظمو القافلة في 25 مايو/أيار أن بقية القافلة واجهت اعتداءات في موقع معسكرهم بالقرب من سرت، حيث انتظروا لعدة أيام حتى تظهر إشارة بالمضي قدما. وقد عادت وفود من القافلة البرية منذ ذلك الحين إلى بلدانهم الأصلية، ووصفت عدد الأشخاص الذين تعرضوا للضرب وأجبروا على مغادرة موقع المعسكر، وشددت على أنهم ما زالوا قلقين للغاية على أولئك الذين ما زالوا محتجزين.

وتشكل قافلة الإغاثة العالمية جزءا من الجهود المدنية الدولية المستمرة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، بما في ذلك المحاولات المتعددة لفتح ممر إنساني عبر البحر الأبيض المتوسط. وقد تعرض أسطول التضامن الأخير للهجوم في المياه الدولية مرتين على الأقل من قبل قوات الاحتلال – وبعد ذلك تم سجن مئات النشطاء وإساءة معاملتهم من قبل السلطات الإسرائيلية. وبالمثل، تم إحباط المحاولات السابقة للوصول إلى معبر رفح عن طريق البر وشمال أفريقيا.

وكتبت أسطول الصمود العالمي في بياناتها حول المبادرة: “انطلقت قافلة الصمود البرية العالمية في 15 مايو 2026 (يوم النكبة)، وعلى متنها 7 سيارات إسعاف و20 منزلاً متنقلاً و10 شاحنات مساعدات، وأكثر من 200 مشارك من أكثر من 25 دولة، بينهم أطباء ومهندسون وتربويون ومراقبون قانونيون”. “ولايتها: تقديم المساعدات الإنسانية، وإنشاء ممر تضامن، ونشر الدعم المتخصص لإعادة الإعمار بقيادة فلسطينية للبنية التحتية المدنية في غزة.”

وقبل مواجهة العراقيل في ليبيا، مرت القافلة عبر عدة دول أخرى، من بينها موريتانيا والجزائر وتونس. وكتبت منظمة الصمود المغاربية ولجنة تسيير أسطول الصمود العالمي في رسالة بتاريخ 19 مايو/أيار: “تم تسهيل مرور القافلة بسلاسة عبر جميع البلدان والمناطق التي مرت بها، والخطوة الوحيدة المتبقية للوصول إلى وجهتها النهائية هي مرورها عبر الأراضي الليبية على طول طريقها الشرقي باتجاه معبر السلوم الحدودي، حيث سيتم تسليم المساعدات إلى الهلال الأحمر الليبي وفق الآليات الإنسانية المعمول بها”.

وأكد أسطول الصمود العالمي في بيان لاحق أن “كل عنصر على متن السفينة تم توثيقه بدقة”. “يلتزم كل مشارك بالعمل المدني اللاعنفي. ويتم اتخاذ كل خطوة بما يتوافق مع القانون الدولي.”

“تستمر هذه المهمة في مواجهة جهد عالمي منسق لإسكات التضامن الفلسطيني. تم اعتراض الأساطيل، ومنعت القوافل، وملاحقة النشطاء، وتجريم عمال الإغاثة. هذا النمط ثابت ومتعمد. قافلة الصمود البرية العالمية تعترف به، وتسميه، وتتحرك للأمام. الصمود هو الرد الأخلاقي الوحيد على القمع المنهجي”.

