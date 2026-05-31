يمن مونيتور/قسم الأخبار

توفي شاب خاصان آخران من أسرة واحدة، وأول حريق اندلع في متجر تجاري بمديرية السدة بمحافظة إب محافظة (وسط اليمن)، الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، وتخصيص مصادر محلية.

وتحقّق إن حريقاً مؤكداً شاب داخل متجر مملوك للمواطن ياسر محمد ناجي الاشول في قرية بيت الاشول التابعة للمديرية.

ونظرًا لأن الشاب حسام أحمد صالح الحاج توفي في موقع الحادث بعد أن حاصرته النيران والدخان داخل مفاجأة اندلاع الحريق، ما حال دون تمكنه من الخروج.

وأشار إلى أنه بدأ أيضًا يبدأ ثانيًا محمد ياسر الأشول، نجل مالك المخزن، وابنه عبد المعين محمد الأشول يبدأ الكاتبة، حيث نقلهما إلى مركز طبي ومستلزمات طبية وأدوات ضرورية.

ولم يذكر حتى الآن سبب اندلاع الحريق، كما لم يشترك في معلومات إضافية عن القليل من الأضرار الناجمة عن الحادث.

ولم يحدث في ظل تغيرات غير كافية في عدد من المحافظات اليمنية باستثناء مختلف، باستثناء التماسات الكهربائية وغياب إجراءات السلامة.