عدن.. تطبيق تحويل الأموال حقيقي متداول على مواقع التواصل إلى النيابة العامة

يمن مونيتور/قسم الأخبار

اكتشف إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن، الجمعة، فتح تحقيق في حقيقة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بدعاءات أخرى “فعل فاحش”، وأي إحالة قضية إلى النيابة العامة وتدخل قانوني مفيد.

وقالت الإدارة، في بيان اطلعت عليه “يمن مونيتور”، إن مدير أمن العاصمة عدن اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي موجه بتشكيل فريق مختص لمتابعة التحقيق والتحقق من جميع المعلومات والمؤثرات الأخرى، وأرجأ تأجيل القضية بشكل عاجل إلى المحاكم القضائية.

وجاء فيه أن الأجهزة الأمنية “لن تتهاون مع أي أفعال تمس القيم الإنسانية والأخلاقية أو الأطفال”، مشدداً على التعامل “بحزم ومسؤولية” مع أي يثبت إثباتها، ولا استثناء بحق أي شخص يثبت تورطه.

ودعت إدارة الأمن إلى التعاون مع المحاكم القضائية من خلال توفير أي وثائق أو تقديم معلومات وأدلة قد تشمل استكمال الجهود والتدابير القانونية.

كما ناشدت الإدارة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التحلي بالمسؤولية عند اختلاف الأسباب، وعدم التسرع في نشر أو تداول الفعاليات المتعلقة بخارج القانون، محذرة من الأضرار الاجتماعية التي قد تلحق بالضحايا وأسرهم.

وتمثل حماية روبرت وسون كرامتهم “مسؤولية جماعية”، وبالطبع أن هناك أشياء مثل هذه يجب أن تتم عبر المحاكم القضائية وبالطرق القانونية للتخلص من التشهير أو الاستغلال الإعلامي.