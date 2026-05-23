المتظاهرون يطالبون بالعدالة للمهاجر الكونغولي إيف ساكيلا

انضم مئات الأشخاص إلى احتجاج يطالب بالعدالة لإيف ساكيلا بالقرب من البرلمان الأيرلندي، يوم الخميس الموافق 21 مايو/أيار. وهتف المتظاهرون “العدالة لإيف – الكرامة للجميع”، وأصروا على اتخاذ إجراءات سريعة للتحقيق في وفاة ساكيلا، التي وقعت في 15 مايو/أيار بعد أن قام حراس الأمن بتثبيته على الأرض بكل ثقلهم أمام متجر في وسط دبلن.

قال ليون ديوب، المؤسس المشارك لمنظمة Black & Irish، بعد الاحتجاج: “لقد كان عرضًا رائعًا حيث اجتمع الناس من مجتمعات مختلفة ليقولوا لا للعنصرية وللتأكد من أن اسم إيف ساكيلا سيظل حيًا”.

كما طالب الاحتجاج بالمساءلة المؤسسية والاحترام العالمي لحقوق الإنسان. وتضمنت الخطب والشعر والموسيقى، وكلها تطرقت إلى السياق الذي حدثت فيه وفاة ساكيلا: قضايا التشريع، وفجوات المساءلة، ونمو الخطاب العنصري والمناهض للمهاجرين. وطالب المتحدثون بتدريب هادف – “ليس مجرد وضع علامة في الصندوق” – على التحيز، وتوفير ضمانات أقوى ضد القوة المفرطة من قبل أفراد الأمن، وحماية السود والأقليات العرقية “في الممارسة العملية، وليس فقط على الورق”.

وشدد أحد المتحدثين على أنه “يجب محاسبة السياسيين على اللغة التي تخلق الظروف للعنف”، مكررًا النقاط التي أثيرت خلال مؤتمر صحفي قبل الاحتجاج. هناك، أشار المتحدثون إلى سياق المشاعر المناهضة للمهاجرين المتزايدة في أيرلندا، والتي تميزت “بالكراهية والعداء المطلق تجاه المهاجرين”، بدعم من سلوك جزء كبير من المؤسسة السياسية. وقال أحد المتحدثين: “لقد تم تمكين هذا السياق من خلال القيادة الضعيفة للقادة السياسيين، في الماضي والحاضر، وتعليقاتهم البغيضة”.

وقالت الشبكة الأيرلندية لمناهضة العنصرية (INAR) خلال الاحتجاج: “لا يمكننا إنكار العنصرية بعد الآن”. “لا ينبغي لنا أن ننكر وجود العنصرية في أيرلندا، ومن مسؤوليتنا أن ندين العنصرية وندعم أولئك الذين يعانون من العنصرية. دعونا لا نكون متفرجين ونشاهد عندما يتم احتجاز الناس وقتلهم “.

وأكدت المنظمات المشاركة في تنسيق الاحتجاجات، بما في ذلك تحالف السود الأيرلندي، وINAR، والجالية الكونغولية في أيرلندا، أنه بالإضافة إلى التحقيق الكامل والشفاف في أحداث 15 مايو، يجب على القادة السياسيين ضمان استجابة شاملة لمخاوف السود والأقليات العرقية في أيرلندا. وحذر عالم النفس الاجتماعي الدكتور ماموبو أوجورو في المؤتمر الصحفي من أن “مجتمعات السود والأقليات العرقية أثارت منذ فترة طويلة مخاوف بشأن القوالب النمطية والتنميط العنصري والمعاملة غير المتكافئة”.

وقد أدى موت سكيلا إلى تفاقم هذه المخاوف. وكتب تحالف السود الأيرلندي قبل الاحتجاج: “لقد أرسل هذا الحادث الخوف والغضب والحسرة بين المجتمعات السوداء والأفريقية، وكذلك المجتمع الأيرلندي على نطاق أوسع”. “إنه يثير أسئلة عاجلة وصعبة حول استخدام القوة، والمساءلة، والتحيز المحتمل، والكرامة والإنسانية الممنوحة للسود في لحظات الضعف والأزمات.”

حضر الاحتجاج العديد من الجماعات التقدمية واليسارية في أيرلندا وتم الإعلان عنه كبداية لتشكيل كتلة أقوى مناهضة للعنصرية لبناء مجتمع يمكنه تلبية احتياجات جميع سكانه بشكل مناسب.

