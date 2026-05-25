السعودية تقرر وصول الحجاج إلى منا مناسك يوم التروية

يمن مونيتور/ وكالات

قررت السلطات السعودية، مساء الاثنين، وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى الجمعة يوم التروية، وسط إجراءات وأمنية مكثفة، تجهيزاً لتصعيدهم إلى مشعر عرفات صباح الثلاثاء، حجز الركن الأعظم من مناسك الحج.

وأوضح بوضوح باسم وزارة الداخلية السعودية، العميد طلال بن شلهوب، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالحج، أن المرحلة الأولى من البناء الأمني ​​للحج نُفذت بانسيابية عالية وبتنسيق كامل بين مختلف الهيئات، بالتأكيد نجاح عملية تفويج الحجاج إلى منى دون تسجيل أي معوقات تُذكر.

التجمعات إلى محاكم القضاء تواصل الكريات الخاصة بها لقضاء حركة الحجاج من مكة المكرمة إلى عرفات، بما في ذلك سلامتهم وانسيابية شبكةهم عبر أداء المناسك.

ومع ما يتعلق بضبط المخالفات، كشف بن شلهوب عن رصد 231 حالة نقل حجاج غير مصرح، إضافة إلى ضبط 246 حملة حج، بالتأكيد اتخاذ تدابير نظامية لصالح المخالفين، مع تسجيل انخفاض في تسجيلات المخالفات مقارنة بعوام الماضي.

من جانبه، ركز الهدف باسم وزارة الصحة عبدالعزيز السعودي عبدالباقي، أن المنظومة الصحية تعاونت جهودها الحديثة والتشغيلية جاهزة لها لخدمة ضيوف الرحمن، تجذب لتسجيل 28 حالة للضغط الحراري جميعها للشفاء واستعادة لاستكمال المناسك.

وأضاف أن الوضع العام العام للحجاج مطمئن ومستقر، بالتأكيد عدم تسجيل أي حالات طفشٍ أو أوبئة مؤثرة حتى الآن.

وانطلقت مناسك الحج، الاثنين، مع توافد الحجاج على مشعر منى، غربي المملكة، خدمات وسط تعين ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم في إلى إيمانية آمنة ومنظمة، ومنيات للحجاج تتحقق بالتواجد في رحاب المشاعر المقدسة وأداء فريضة الحج.

ويستمر موسم الحج الذي بدأ الاثنين 6 أيام، حيث تمثل بعرفة الثلاثاء، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع.

والجمعة، السعودية أكثر وصول من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة.