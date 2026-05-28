وفاة متسابق جزيرة آيل أوف مان تي تي بسبب حادث رعب في الوفاة الثانية خلال أسبوع | أخرى | رياضة

توفي دانيال إنغام للأسف

أكدت سباقات Isle of Man TT أن دانييل إنجهام قُتل خلال جلسة تأهيلية يوم الأربعاء. كان اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا متورطًا في حادث على منحنى دوران في اللفة الأولى من الجلسة التأهيلية الثالثة.

وقد نجا إنغام من زوجته هيلينا وطفليه جوي وفيبي. وهذه هي الوفاة الثانية خلال أسبوع بعد أن فقد آلان أوفرسبي، 68 عامًا، حياته أثناء السباق في جزيرة آيل أوف مان في سباق ما قبل TT يوم الأحد.

كان إنغام يظهر لأول مرة في TT ويوصف بأنه “عضو مشهور ويحظى باحترام كبير في مجتمع سباقات الطرق”.

وجاء في بيان: “تأسف شركة Isle of Man TT Races لتأكيد مقتل دانييل إنجهام، 33 عامًا، من ميلتون موبراي، في حادث أثناء التصفيات أمس في سباقات Isle of Man TT. وقع الحادث في Doran’s Bend، في اللفة الأولى من الدورة التأهيلية الثالثة.

“ظهر دانييل لأول مرة في Mountain Course في عام 2016 كمنافس في سباق Manx Grand Prix قبل أن يتخرج إلى سباقات Isle of Man TT. وقد وصل إلى عدد من منصات التتويج خلال خبرته التي امتدت لـ 10 سنوات في المنافسة – أبرزها حصوله على المركز الأول في سباق Senior Manx Grand Prix لعام 2024.

“يعرب فريق Isle of Man TT Races عن تعاطفهم العميق مع زوجته هيلينا وابنه جوي وابنته فيبي، بالإضافة إلى عائلته وأصدقائه.”

أعلن منظمو السباق يوم الخميس أنه سيتم تعليق فئة Sidecar لما تبقى من سباقات Isle of Man TT لعام 2026، في أعقاب حادث تورط فيه فريق Sidecar خلال جلسة التصفيات الثالثة.

جاء في بيان: “بدأت منظمة السباق مراجعة فنية وتشغيلية فورية لتقييم الظروف المحيطة بالحادث والمشاركة المستمرة لفئة Sidecar في الحدث. بعد هذه المراجعة، بالاشتراك مع مروج الحدث، تم اتخاذ قرار بتعليق فئة Sidecar لبقية سباقات Isle of Man TT لعام 2026.”

وأضاف: “نحن ندرك التاريخ الطويل لسباقات Sidecar في TT، جنبًا إلى جنب مع التزام المتنافسين والفرق والمؤيدين المشاركين في الفصل. لم يتم اتخاذ هذا القرار باستخفاف. ومع ذلك، يجب أن تظل سلامة المنافسين والمتفرجين والحراس والمسؤولين وجميع المشاركين في الحدث الأولوية”.

تعتبر سباقات Isle of Man TT، وهي مهرجان سنوي مدته أسبوعين، على نطاق واسع الحدث “الأخطر” في رياضة السيارات. ولم يتم تسجيل أي وفيات بين المتسابقين في عام 2025، لكن ستة متنافسين لقوا حتفهم على مدار المهرجان في عام 2022، وهو أكبر عدد من الضحايا في حدث واحد منذ أكثر من 50 عامًا.