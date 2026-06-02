Virgin Media O2 لتشغيل القمر الصناعي O2 لجهاز iPhone

من خلال توفير اتصال مباشر عبر الأقمار الصناعية إلى الجهاز لملايين الأشخاص في العالم من خلال الهواتف الذكية الرائدة في السوق، قامت Virgin Media O2 بتشغيل خدمة O2 Satellite الخاصة بها لجهاز iPhone.

تم إطلاق O2 Satellite في فبراير 2026، وهو عبارة عن خدمة من الأقمار الصناعية إلى الهاتف المحمول مدعومة من Starlink Direct to Cell، وقد عززت هذه الخطوة تغطية الكتلة الأرضية لشركة Virgin Media O2 في المملكة المتحدة إلى 95٪، مما يوفر تغطية تعادل مساحة تبلغ حوالي ثلثي مساحة ويلز.

تتيح الخدمة للمستخدمين الاتصال عبر الهواتف الذكية المتوافقة عبر الأقمار الصناعية عندما تكون التغطية الخلوية غير متاحة تمامًا، مما يوسع الاتصال المحمول إلى المناطق التي لم تكن لديها إشارة تاريخيًا عبر تغطية الهاتف المحمول التقليدية، أو ما يسمى “غير النقاط”.

وهي أيضًا نتيجة للشراكة الأولى في المملكة المتحدة مع SpaceX، باستخدام أقمار Starlink الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض لتوفير الاتصال المباشر بالأجهزة المحمولة باستخدام طيف الهاتف المحمول المرخص من O2 المنقول من الفضاء. وجاء التشغيل العام في فبراير أيضًا بعد موافقة هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة Ofcom على أول ترخيص في المملكة المتحدة لخدمات الأقمار الصناعية إلى الهواتف الذكية.

لقد تم تصميم القمر الصناعي O2 ليكمل شبكة الهاتف المحمول الحالية لشركة O2، مما يوفر طبقة إضافية من الطمأنينة عندما ينتقل المستخدمون إلى ما هو أبعد من شبكات الهاتف المحمول الأرضية. وقالت الشركة إن هذا سيساعد الأشخاص على البقاء على اتصال عند السفر أو المشاركة في أنشطة مثل المشي لمسافات طويلة والتسلق والرياضات المائية والإبحار، مما يوفر خيارات اتصال موسعة في المناطق الريفية والساحلية وغيرها من المواقع النائية.

بالإضافة إلى توسيع التغطية لتشمل المواقع غير السابقة، قالت O2 إن خدمة الأقمار الصناعية الخاصة بها مصممة لتكون بمثابة نسخة احتياطية، مما يساعد العملاء على البقاء على اتصال في حالة انقطاع الشبكة الخلوية المحلية.

منذ إطلاقه، يدعم O2 Satellite المراسلة والمكالمات والبيانات عبر مجموعة من التطبيقات بما في ذلك WhatsApp وGoogle Maps، مع المزيد من التطبيقات لتصبح متوافقة في المستقبل.

كانت الخدمة متاحة في البداية للعملاء الذين لديهم أحدث هواتف Samsung الذكية وأجهزة Apple المتوافقة بما في ذلك iPhone 17 Pro Max و17 Pro و17 و17e؛ ايفون اير؛ آيفون 16 برو ماكس، 16 برو، 16 بلس، 16، 16 إي؛ آيفون 15 برو ماكس، 15 برو، 15 بلس، 15؛ ايفون 14 برو ماكس، 14 برو، 14 بلس، 14؛ و آيفون 13 برو ماكس، 13 برو، 13، 13 ميني.

تشمل التطبيقات المتوافقة الآن AccuWeather، وAllTrails، وApple Compass، وApple Fitness، وApple Maps، وApple News، وApple Music، وApple Weather، وBBC Weather، وGoogle Maps، وMessenger، وWhatsApp، وX (تويتر سابقا) وياهو ميل.

وتعليقًا على توسيع المنصة، قال كريس بورن، المدير التجاري في Virgin Media O2: “في وقت سابق من هذا العام، صنعنا التاريخ من خلال تشغيل O2 Satellite. يعد توسيع الخدمة لمستخدمي iPhone خطوة كبيرة إلى الأمام في جعل هذه التكنولوجيا الجديدة والرائدة في متناول المزيد من العملاء. سواء كنت تتنزه أو تسافر أو في منطقة نائية من المملكة المتحدة، يساعد O2 Satellite على ضمان إمكانية البقاء على اتصال عندما تكون في أمس الحاجة إليها.”

عندما تم إطلاق الخدمة، وصفها لوتز شولر، الرئيس التنفيذي لشركة VMO2، بأنها لحظة حاسمة للاتصال المحمول في المملكة المتحدة: “[It is] بيان عزمنا على مواصلة الابتكار وضمان بقاء عملائنا على اتصال بغض النظر عن مكان وجودهم. لدينا بالفعل أكبر بصمة 5G+ في المملكة المتحدة، ونحن لا نقف مكتوفي الأيدي، ونستثمر بكثافة هذا العام في شبكة الهاتف المحمول الخاصة بنا لمنح عملاء O2 خدمة رائعة وموثوقة يمكنهم الاعتماد عليها.

وصفت وزيرة الاقتصاد الرقمي في المملكة المتحدة ليز لويد القمر الصناعي O2 بأنه إنجاز كبير للمملكة المتحدة وأنه أظهر الريادة في الجيل التالي من الاتصال. وقالت: “كوننا أول دولة في أوروبا تطلق خدمات البيانات عبر الأقمار الصناعية مباشرة إلى الأجهزة، فإن المملكة المتحدة تضعها في طليعة الابتكار في مجال الهاتف المحمول. ويعد القمر الصناعي O2 بمثابة دفعة للنمو والاتصال، وإشارة قوية لقيادة المملكة المتحدة في الاقتصاد الرقمي العالمي”.