خبير أرصاد يكشف عن موعد تحسن فرص الأمطار ويحذر من بعد ذلك في اليمن

خبير متخصص في الأرصاد اليمنية جميل الحاج تيرنس منذ البداية فقط من أجل الحرارة في معظم دول الشرق الأوسط لها خلال الفترة الحالية، مناطق التخصيص محدودة تشمل شمال سوريا وتركيا ومحافظة غسرى، إلى جانب أجزاء متفرقة من النقابات اليمنية الموازية للسواحل، لا سيما في محافظة تعز ومناطق مجاورة.

وقال الحاج إن التوقعات تشير خلال الأيام الحالية إلى فرص أمطار متوسطة إلى غزة على أجزاء من محافظتي تعز وإب، مع احتمالية أمطار متفرقة على قرى محدودة في حضرموت وبعض مناطق غرب استثمار غرب اليمن.

وأضاف أن العديد من المشمسة والجافة ستستمر في السيطرة على معظم المحافظات اليمنية، وذلك بسبب ارتفاع ملحوظ في بعض درجات الحرارة.

واحتمالات حدوث هطول الأمطار قد تحسنت بشكل كبير من يومي 27 و28 مايو، بالتزامن مع أيام عيد الأضحى، على أجزاء من أعمال الموازية لسواحل الشرقية وتربية غرب البلاد.

وأوضح أن التحسن الساكن قد يشمل مناطق من المناطق الساحلية في محافظات تايلاندة وحضرموت وشبوة وأبين ولحج وتعز وإب والضالع، إضافة إلى أجزاء خفيفة من غرب ذمار وريمة والممحويت غرب صنعاء وحجة وعمران وصعدة ومرتفعات الحديدة وأجزاء من جنوب الأبيض، مع توقعات بمطار في عدن.

وأشار الحاج إلى أن الحالة لا تقف إلى موجة واسعة واسعة، لأنها ترتبط بتحسن تدفق التيارات الرطبة وبخار الماء المساعد بحمل حراري للوصول من المسطحات المائية، مع تأثيرات متفرقة متنوعاً.

فيما يتعلق بما يتعلق بالظروف الجوية في بحر العرب، قال الخبير الأرصاد إن الاضطرابات التجارية ما زالت مستمرة خلال الأيام الحالية، مستفيدة منها محافظة لبرى، مع توقعاتها خلال الأيام والأسبوع المقبل.

غير أن شروط الحجابة، بما في ذلك حركة الرياح الموسمية وعطلات العمال، تمنع انتشار هذه الاضطرابات نحو خليج عدن واليمن وغرب بحر العرب وسلطنة عمان.

بالإضافة إلى أن الأحداث الجارية والمنخفضات والعواصف المتوسطة عادة لا تشترك في أعمالها القوية، إلا في حالة حدوثها إلى عاصفة استوائية قوية أو إعصار.

ويمكن أن يسمح بانتشار بقايا الحالة فوق اليمن، لافتةً إلى أن ضبط ضبط التشغيل في ظل محدودية الساعة مع مؤثرات محدودة بعد انتهاء صلاحيته خلال أيام العيد.

وختم الحاج بالقول إن توقعات بحر العرب لا تزال متباينة حتى الآن، مضيفاً أن المؤشرات الحالية “ليست مبشرة”، في ظل توقع توقع الطلابية في وسط استغلال شرق البحر العرب دون تقدم شمالي نحو اليمن.