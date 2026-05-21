تنسيق الوكيل: بودكاست تحميل وقت التوقف الأسبوعي للكمبيوتر

بالنسبة لجاكوب فرويند، الرئيس التنفيذي لشركة Camunda، تعتبر العمليات التجارية إرثًا، لأنها تم تقديمها قبل أن تبدأ الشركات في استخدام الذكاء الاصطناعي (AI). وفي حديثه إلى Computer Weekly خلال مؤتمر CamundaCon الذي عقدته الشركة في أمستردام، قال إنه على الرغم من أنهم مكّنوا الأعمال من الوصول إلى ما هم عليه اليوم، إلا أنهم يضيعون فرصة. “لقد تم تصميمها لعالم خالٍ من الذكاء الاصطناعي، والآن بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي موجودًا في كل مكان، يمكننا الاستفادة منه ليكون أكثر فعالية بكثير وأكثر كفاءة.”

هذا، وفقًا لفرويند، لا يتعلق بإدخال الذكاء الاصطناعي هنا وهناك في عملية تجارية حالية مثل الطلب إلى المعالجة النقدية. ويقول: “علينا أن نعيد التفكير في كيفية عمل هذه العملية من الناحية الهيكلية حتى نتمكن بعد ذلك من الاستفادة بشكل كامل من هذا الحجم من التغيير في الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي”.

وبالنظر إلى عرض الأسعار الخاص بالعملية النقدية في Camunda، يقول: “في عصر الذكاء الاصطناعي، نرى الفرصة لجعل هذه العملية أكثر فعالية وكفاءة حتى نتمكن من توسيع نطاق الأعمال دون الحاجة إلى زيادة عدد الموظفين”.

يستخدم فرويند مصطلح تنسيق الذكاء الاصطناعي الوكيل لوصف كيف يصبح من الممكن قيادة العمل عبر خطوات متعددة، تلقائيًا أكثر بكثير من ذي قبل. ويقول: “يمكننا الآن أيضًا أتمتة نوع العمل الذي يتطلب الحكم البشري”. بينما كانت هناك حاجة في السابق إلى اتخاذ الأشخاص قرارًا بشأن ما يجب أن يحدث في عملية معينة، يُستخدم الآن نموذج اللغة الكبير (LLM) لاتخاذ تلك القرارات. “يسمح لنا تنسيق جدول الأعمال الآن بالقيام بالتحكم في العمل القائم على LLM مقترنًا بسير العمل البرنامجي أو الحتمي، والذي يضمن بعد ذلك أنه في المواقف التي لا يمكننا فيها الاعتماد فقط على حكم LLM، فقد وضعنا وحددنا كيف من المفترض أن يحدث العمل في ظل ظروف معينة.”

يتيح ذلك أن تكون العمليات التجارية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي مع حواجز الحماية والحوكمة من خلال التنسيق المحدد لسير العمل.

في Camunda، يقوم مديرو الحسابات المسؤولون عن العملاء بإدارة عملائهم من خلال Slack بدلاً من الاضطرار إلى تسجيل الدخول إلى أنظمة المؤسسة مثل Salesforce لإدارة علاقات العملاء ونظام NetSuite ERP. يؤدي هذا إلى تغيير الطريقة التي تنظر بها المؤسسات إلى أنظمة السجلات التي تحتوي على بيانات العملاء ومعاملاتهم.

يقول فرويند: “لا نريد أن نكون نظامًا للتسجيل. نريد أن نكون نظامًا للعملية. هذان شيئان مختلفان. عادةً ما تمتد العملية الشاملة عبر أنظمة تسجيل متعددة. لذلك إذا قمت بربط نفسك بنظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) معين مثل نظام SAP أو نظام CRM مثل Salesforce، فأنت دائمًا تحتوي على نفسك في مربع معين. ومع ذلك، تستخدم أي مؤسسة تقريبًا أكثر من نظام تسجيل واحد فقط، لذلك فمن المنطقي أن يكون لديها طبقة تنسيق مستقلة تدير الوكلاء والوكلاء. عمليات منسقة شاملة عبر أنظمة السجلات تلك.”

ويقول إن موفري برامج المؤسسات مثل Salesforce قد أدركوا هذا التحول في كيفية استخدام منتجاتهم. يقول فرويد: “أعلنت شركة Salesforce أنها ستصبح بلا رأس وتكشف عن وظائفها من خلال MCP (بروتوكول السياق النموذجي).” “على نحو متزايد، لا يتم استهلاك هذه الوظائف كثيرًا من قبل البشر، بل من قبل العناصر التي تؤدي العمل تلقائيًا.”

وإذا كان وكلاء الذكاء الاصطناعي، وليس الأشخاص، يتفاعلون مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسات، فإن هذا يغير كيفية ترخيص البرامج في المستقبل. إنه يتحول من كل مستخدم إلى شكل من أشكال الوصول غير المباشر، وإذا كان فرويند على حق، فإن ميزان القوى يتحول بعد ذلك إلى نظام العملية.