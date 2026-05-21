نوكيا وKDDI تختبران تقنية المحطة الأساسية 6G الموفرة للطاقة

مع وجود شبكات 6G على بعد أقل من أربع سنوات من الإطلاق التجاري، أعلنت شركة KDDI Research – ذراع البحث والتطوير للمشغل الياباني الرائد KDDI – أنها عملت مع Nokia لتطوير التكنولوجيا لتحسين كيفية إدارة المحطة الأساسية لموارد الشبكة، وتحسين كفاءة نقل البيانات وتقليل استهلاك الطاقة في البنية التحتية 5G/6G وتحقيق استدامة 6G.

يتم تصنيف هذه التقنية على أنها تقنية تحسين الموارد الذكية رباعية الأبعاد، وسوف تستكشف اتفاقية البحث المشتركة بين Nokia وKDDI طرقًا إضافية لتقليل استخدام طاقة الشبكة، وسيتم مشاركة النتائج مع الصناعة مع استمرار تطوير معايير 6G في 3GPP.

أبرمت شركة KDDI Research وNokia Bell Labs، مختبر الأبحاث الصناعية التابع لشركة Nokia، اتفاقية بحث مشتركة حول 6G في نوفمبر 2025، وعملتا معًا على تطوير تقنيات جديدة للتنفيذ العملي لـ 6G. أحد موضوعات هذا البحث المشترك هو تطوير التقنيات التي يمكنها في نفس الوقت تحسين جودة الاتصال لمحطات 6G الأساسية وتقليل استهلاكها للطاقة.

وقال الشركاء إن عملهم حتى الآن شهد اختتامًا ناجحًا لتجربة إثبات المفهوم، والتي تم وصفها بأنها أول مبادرة في العالم تجمع بين الموارد رباعية الأبعاد لتحقيق اتصالات عالية الجودة في الوقت نفسه وتقليل استهلاك طاقة المحطة الأساسية على المعدات التجارية.

وفي شرح الأساس المنطقي لعملهم، قالت الشركات إنه مع التوسع في بث الفيديو والخدمات السحابية وإنترنت الأشياء (IoT)، تتزايد حركة الاتصالات عامًا بعد عام.

وأضافوا أنه في عصر الجيل السادس، من المتوقع أن يؤدي الاستخدام الواسع النطاق للخدمات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي إلى توليد أحجام بيانات تتجاوز بكثير تلك الموجودة اليوم. لتحقيق شبكات الهاتف المحمول في عصر 6G، سيكون من الضروري توسيع نطاق معدات المحطة الأساسية وتكثيفها لتعزيز أداء الاتصالات، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة عدد المحطات الأساسية.

ونتيجة لذلك، قالوا إن هناك قلقا متزايدا بشأن الاستهلاك الإجمالي للطاقة في الشبكات، وخاصة المحطات القاعدية. بالإضافة إلى ذلك، حددت مجموعة KDDI هدفًا يتمثل في تحقيق جودة اتصالات محسنة وحياد الكربون. وبدلاً من مجرد السعي وراء سرعة أعلى وقدرة أكبر لشبكة الجيل السادس، قالت مجموعة KDDI إنها تتطلع إلى إنشاء تقنيات شبكات يمكنها توفير جودة عالية واستهلاك منخفض للطاقة في نفس الوقت.

تم إجراء التجربة على مدار شهر في مارس وأبريل 2026 في Nokia Bell Labs في الولايات المتحدة في بيئة تحاكي النشر التجاري لشبكات الجيل الخامس. ويقال إنها أظهرت سمات أساسية مثل انخفاض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40% عند نفس مستويات الإنتاجية – ما يصل إلى أربعة أضعاف الإنتاجية دون زيادة استهلاك الطاقة مقارنة بمعدات محطة 5G الأساسية الحالية

وبالنظر بعمق إلى التكنولوجيا التي تم اختبارها، قالت الشركات إن التحكم التقليدي في المحطة الأساسية قد أدى إلى تحسين موارد الراديو الرئيسية الأربعة – الوقت والتردد والمكان وقوة الإرسال – بشكل فردي أو فقط بطريقة محدودة ومنسقة جزئيًا. السيطرة على هذه الموارد تؤثر على الإنتاجية.

ولتحقيق انخفاض استهلاك طاقة المحطة الأساسية في الوقت نفسه والحفاظ على جودة اتصالات عالية، قال الشركاء إنه من الضروري تحقيق التوازن في التحكم في هذه الموارد الأربعة وتقليل التأثير على الإنتاجية.

تهدف التكنولوجيا قيد التطوير إلى تمكين التحكم الأمثل والمتكامل في جميع الموارد الأربعة وفقًا للبيئة الراديوية ومتطلبات الإنتاجية.

على وجه التحديد، يُنظر إلى التكنولوجيا على أنها تجعل من الممكن تنفيذ مخططات التحكم التي لم تكن ممكنة بالطرق التقليدية، مثل الاستخدام النشط لمزيد من موارد الوقت والتردد مع قمع طاقة الإرسال وتقليل عدد الهوائيات النشطة.

وقالت الشركات إنها ستبني على هذه التكنولوجيا – التي من المتوقع أن تكون بمثابة تقنية أساسية للحد من التأثير البيئي لشبكات الهاتف المحمول – وستطبقها للبحث عن تقنيات شبكات 6G أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من خلال تنسيق المحطات الأساسية ونطاقات التردد المتعددة.

وفي معرض تقييمه لما تم تحقيقه حتى الآن، قال هاريش فيسواناثان، رئيس مختبر أبحاث الأنظمة الراديوية في Nokia Bell Labs: “ستصبح الآليات الجديدة لكفاءة الطاقة ذات أهمية متزايدة لشبكات الهاتف المحمول، حيث تصبح حركة الذكاء الاصطناعي التوليدية والفعلية والمادية بمستويات مختلفة من الاندفاع جزءًا كبيرًا من حركة المرور.

“أثبتت هذه التجربة المعملية أنه يمكن تحقيق توفير كبير في الطاقة من خلال مزيج من كتم صوت الهوائي والتحكم في الطاقة إلى جانب التخصيص الذكي لموارد الوقت والتردد المعتمد على حمل حركة المرور، مما يمهد الطريق لشبكات متنقلة قابلة للتطوير وفعالة في استخدام الطاقة في المستقبل.”