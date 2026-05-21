الأوقاف في شبوة موعد صلاة عيد الأضحى عند الساعة 5:40 صباحًا

حددت وزارة مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بمحافظة شبوة، الخميس، مقر إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك الكبرى الهجري 1447هـ في عموم مديريات المحافظة.

وقال المكتب، في الحضور موجّه إلى مدير الأوقاف والخطباء والأئمة المديريات، إن صلاة عيد الأضحى ستقام عند الساعة 5:40 صباحا، مع الفوارق الزمنية الصغيرة في بعض المناطق الشرقية والتعليم والرى النائية.

وأوضح البعيد أن الفارق الزمني هو عدم تجاوز المنطقة بشكل طفيف أو تأخيرها حسب ما نقتضيه من حاجة وظروف كل المنطقة.

وأضاف أن تحديد السنة يأتي “حرصاً على الموافقة النبوية” في إقامة شعيرة صلاة عيد الأضحى، نرجواً المشاركة والأئمة إلى الالتزام بالاعتماد والتنسيق بما في ذلك المساهمة في تنظيم الصلاة والنجاح الأمثل.

واستغرق مكتبه بالدعاء بأن يتقبل الله صالح الأعمال، وأن يتذكر فقط في اليمن الأجهزة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.