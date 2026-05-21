برنامج مجاني في الصين يغلق أبوابه لخريجي اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلن اتحاد طلاب اليمن في الصين عن افتتاح باب أمام خريجي اليمن للمشاركة في برامج المدارس الصيفية الدولية 2026 في جامعة نينغشيا الطبية، في فرصة أكاديمية وثقافية مميزة وخارج الخريجين المتواجدين في الصين.

وأوضح أن الانضمام يتيح للمشاركين خوض تجربة تعليمية وثقافية واحدة، والتعرف على الصين باعتبارها من أبرز الشخصيات التعليمية والثقافية على مستوى العالم.

أعلن الأطفال إلى أن البرنامج يشمل الدراسة والسكن والطعام مجاناً، في حين أكد الالتزام المتاحة محدودة، والالتزام التام بالتفاصيل لسرعة التقديم والإرشادات الموضحة في الإعلان المرفق.

يعد الانضمام إلى البرنامج فرصة مميزة للشباب اليمني الذين يتمتعون بالخبرة الأكاديمية الصينية، وكذلك العلاقات العلمية والثقافية مع الشباب الجامعي في الصين.