لماذا يجعل الذكاء الاصطناعي أتمتة سير العمل أمرًا عصريًا؟

بفضل الذكاء الاصطناعي (AI) ومعيار الصناعة منذ عام 2006، يبدو أن أتمتة سير العمل لنموذج العمليات التجارية والترميز (BPMN) لمجموعة إدارة الكائنات في طريقها إلى النهضة. وبعد مرور حوالي 20 عامًا، يتم استخدام BPMN جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي الوكيل لتقديم ما تعتبره الصناعة أتمتة العمليات التكيفية.

كان هذا موضوعًا ساخنًا في مؤتمر CamundaCon 2026 في أمستردام. خلال العرض الذي قدمه، أظهر بيرنهارد شافريك، المحلل الرئيسي لشركة Forrester، تطورًا من خمس خطوات من البرمجة النصية الأساسية لسير العمل إلى مؤسسة مستقلة تمامًا. “الاستقلالية ممكنة فقط إذا كنت ترتبط بشكل مباشر [the workflow] لما يحدث في الوقت الفعلي، وتكون عملية الموافقة الخاصة بك مستقلة بشكل مثالي.

وفي حديثه إلى Computer Weekly حول تجربته في كيفية تطور أتمتة سير العمل، قال جيمس فرنانديز، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Fairlink: “أتذكر، وكنت أقوم ببعض الأشياء في مجال الخدمات اللوجستية، مما يفسح المجال لعملية رسم الخرائط”.

لكنه يتذكر أن أدوات سير العمل في ذلك الوقت كانت أدوات رسم الخرائط الأساسية. وقال: “يمكنك تشغيل عارضات الأزياء، لكن لا يمكنك فعل أي شيء أكثر من ذلك. عندما كنت في العشرين من عمري، شعرت بالذهول التام لأن لا أحد كان يفعل ذلك بشكل صحيح”.

تأسست شركة Fairlink لمعالجة استغلال العمال المهاجرين. ويهدف إلى توفير الشفافية في التوظيف وطوال رحلة التوظيف باستخدام ثلاث منصات متكاملة تعمل معًا لجعل التوظيف أكثر أمانًا وأكثر مساءلة في كل مرحلة من مراحل العملية.

وقد عملت مع شركة استشارات تكنولوجيا المعلومات Casci لتطوير هذه المنصات، التي توفر الحوكمة والحواجز لربط الباحثين عن عمل بأصحاب العمل، لتقليل مخاطر استغلال العمال.

“بعد ما يقرب من 30 عامًا من محاولتي القيام بسير عمل المؤسسة، هناك تقارب الآن، ويمكنني التحدث بلغة الأعمال والجمع بين جميع جوانب المؤسسة” جيمس فرنانديز، فيرلينك

وفي معرض مناقشة محرك سير العمل الذي تتطلبه شركة Fairlink، قال فرنانديز: “لأول مرة في مسيرتي المهنية، كان لدي عدد قليل جدًا من الأشخاص في العمل مقابل آلاف الأشخاص. لدي مؤسسة صغيرة، ونحن نركز على مشكلة العمل التي يتعين علينا حلها”.

هذا يضع إطار المحادثة التي تجريها Fairlink حول البرنامج الذي تحتاجه لتنسيق سير العمل واستخدام الذكاء الاصطناعي، وكذلك ما إذا كان ينبغي استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل ومتى. وأضاف: “إن الحصول على مزيج من الأدوات المناسبة والبشر المناسبين أمر مهم حقًا بالنسبة لنا لأننا نتعامل مع البشر، ونحن نتعامل مع بشر ضعفاء لا يعرفون شيئًا عن الرحلة التي يخوضونها”.

في عرض توضيحي في CamundaCon 2026، أظهر Casci وFairlink كيف يتفاعل العامل المهاجر مباشرة مع النظام باستخدام WhatsApp وInstagram. وقال فرنانديز: “إذا سبق لك أن رأيت عمالاً مهاجرين يستخدمون تطبيق واتساب، فلن يرسلوا رسائل نصية. بل سيستخدمون جميعاً الملاحظات الصوتية”.

ونتيجة لذلك، قال إن النظام الخلفي يرسل ملاحظات صوتية عبر تطبيق WhatsApp إلى العمال الذين يتواصلون مع Fairlink عبر Twilio. أظهر العرض التوضيحي محادثة صوتية باللغة الهندية، والتي تم استخدامها لإنشاء سيرة ذاتية للعامل. يتم التعامل مع كل التنسيق بين العامل المهاجر وصاحب العمل عبر منصة تنسيق سير العمل في Camunda.