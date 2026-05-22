ترحيل نشطاء أسطول الحرية بعد أيام من الانتهاكات في السجون الإسرائيلية

تم ترحيل حوالي 430 ناشطًا من أسطول الصمود العالمي وتحالف أسطول الحرية إلى بلدانهم الأصلية، بعد أيام من اعتراضهم ومهاجمتهم واختطافهم بشكل غير قانوني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية. وتأتي هذه الأخبار بعد يوم واحد فقط من نشر مقاطع فيديو تظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن جفير وهو يسيء معاملة الناشطين المسجونين، مما أدى إلى تصريحات إدانة حتى من الدول الأوروبية.

وخلال مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس 21 مايو/أيار، أكد بدر النعيمي، من الفريق القانوني لأسطول الصمود العالمي، أن الهجمات على هذا الأسطول – تمامًا مثل المهام السابقة – كانت تتعارض تمامًا مع القانون الدولي. وأشار النعيمي، ومعه ميريام عازم من مركز عدالة، إلى أن الشهادات الأخيرة تشير إلى تصاعد العنف ضد الناشطين الدوليين.

وأشار “عدالة” في بيان سابق، إلى أن “فريقنا تلقى عددًا كبيرًا من الشكاوى حول العنف الشديد، مما كشف عن نمط جديد من الاعتداء الجسدي الذي تستخدمه السلطات الإسرائيلية عمدًا”. “أثناء نقلهم حول الميناء، قاموا [activists] أُجبروا على السير منحنيين تمامًا إلى الأمام بينما كان الحراس يضغطون على ظهورهم بعنف.

إلى ذلك، أضاف العظم تقارير عن دخول ثلاثة نشطاء على الأقل إلى المستشفى متأثرين بجروح أصيبوا بها أثناء الاختطاف، إلى جانب شهادات تصف استخدام الرصاص المطاطي، وأعمال الإهانة، والتحرش الجنسي. وأكدت أن إحدى الناشطات أُجبرت على التعري والهرب بينما كان الحراس الإسرائيليون يضحكون.

أدت المواد التي تظهر تورط إيتامار بن جفير في إساءة معاملة الناشطين المسجونين إلى ظهور طبقة أخرى من ردود الفعل. في الفيديو، يظهر بن جفير وهو يتجول ويلوح بالعلم الإسرائيلي بين المشاركين في الأسطول، ومعظمهم مقيدين ومجبرين على الركوع على الرصيف. وسُمع أحد أفراد الطاقم، الذي عرفه أسطول الصمود العالمي باسم كاتريونا جراهام من أيرلندا، وهو يصرخ “فلسطين حرة، حرة!” ردا على وجود بن جفير، وبعد ذلك تم طرحها بعنف على الأرض من قبل الحراس المحيطين.

وذكر أسطول الصمود العالمي يوم الأربعاء أن “النظام الذي ينفذ إبادة جماعية يتم بثها على الهواء مباشرة، أصبح في حالة سكر شديد بسبب الإفلات من العقاب لدرجة أن وزرائه ينشرون الآن طقوس إذلال علنية عبر الإنترنت مثل محتوى الحملات الانتخابية”. “وبعد ذلك مباشرة تقريبًا، جاء الذعر بين المسؤولين الإسرائيليين الآخرين، ليس بسبب تعرض البشر للإيذاء، وتعصيب الأعين، والإهانة، ولكن لأن آلية العنف انكشفت بشكل مكشوف للغاية، وعلنًا للغاية، وبصراحة شديدة، وهددت قدرتهم على مواصلة إساءة معاملتهم واحتلالهم للشعب الفلسطيني”.

“الحقيقة بسيطة: إذا كان الوزراء الإسرائيليون يشعرون بالارتياح علناً لنشر مقاطع فيديو لمدنيين دوليين معصوبي الأعين يركعون على الخرسانة بينما يسخرون منهم بهتافات قومية، فيجب أن يشعر العالم بالغضب إزاء ما يعانيه الفلسطينيون كل يوم عندما تختفي الكاميرات”.

أثبت مقطع الفيديو الخاص ببن جفير أنه أكثر من أن يتجاهله حتى قادة الشمال العالمي، حيث استدعى العديد منهم السفراء الإسرائيليين إلى بلدانهم لتوبيخهم. وقد أحصى أسطول الصمود العالمي عشرين إدانة رسمية من حكومات ووزارات خارجية، بما في ذلك من بولندا وإيطاليا – اللتين لم تنتقد إدارتاهما إسرائيل إلا نادرا في الماضي.

وجاء في البيان الرسمي للوزارة البولندية: “تتوقع بولندا تفسيراً عاجلاً لجميع ملابسات العملية العسكرية الإسرائيلية في المياه الدولية”، مع مخاطبة الوزير رادوسلاف سيكورسكي لبن جفير على وسائل التواصل الاجتماعي: “لا يجوز لك معاملة المواطنين البولنديين الذين لم يرتكبوا أي جريمة بهذه الطريقة. في العالم الديمقراطي، لا نسيء معاملة الأشخاص المحتجزين ولا نشوتهم. نحن نطالب بالعدالة لمواطنينا والعواقب عليك”.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في مقابلة: “أعتقد أننا يجب أن نوضح تمامًا لنظرائنا الإسرائيليين أن مثل هذه الحوادث لا تؤدي إلا إلى تعميق عزلة إسرائيل، حتى بين أقرب حلفائها”. “حتى أولئك الذين يختلفون مع حملات الأسطول ويعتبرونها استفزازية، لا يمكن أن يتسامحوا مع هذا النوع من سوء المعاملة للمدنيين العزل”.

وبحسب الناشطين المتضامنين مع فلسطين، فإن هذه الإدانات الرسمية يجب أن تؤخذ بحذر شديد. وفي معظم الحالات، تستمر الحكومات التي أصدرتها في تجنب اتخاذ إجراءات ملموسة لتحميل إسرائيل مسؤولية الإبادة الجماعية التي ترتكبها منذ أكثر من عامين ونصف. ولا يزال الكثير منهم متواطئين في انتهاك الاحتلال للقانون الدولي من خلال بيع ونقل الأسلحة إلى النظام الصهيوني أو من خلال تجنب دعم العقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ويشير الناشطون أيضًا إلى الدور الذي لعبته التعبئة المحلية والوطنية لدعم الأسطول – ما يقرب من 350 منها خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفقًا لأسطول الصمود العالمي – في دفع الحكومات إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة قليلاً تجاه إسرائيل. وشددت سميرة أكدنيز أوردو، من المنظمة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس، على أن التعبئة الشعبية تؤدي إلى نتائج، وحثت الناس على البقاء يقظين والتركيز على ما يحدث في غزة وبقية فلسطين المحتلة – حيث لا يزال أكثر من 9600 سجين سياسي يتعرضون للانتهاكات اليومية والتعذيب على يد قوات الاحتلال.

