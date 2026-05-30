“اليمنية” تلغي رحلة سيئون – القاهرة بسبب عيوب الوقود

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قامت الخطوط الجوية اليمنية بالعثور على إحدى رحلاتها المجدولة بين السيئون والقاهرات، اليوم السبت، بسبب أزمة الوقود التي تواجه قطاع الطيران في جميع أنحاء العالم، في مؤشر جديد لتأثيرات خفيفة على حركة النقل الجوي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الشركة، حاتم الشعبي، أن طائرة أُلغيت نتيجة عدم توفر الكميات اللازمة من طائرات الوقود في مطار سيئون، وتعرف إلى أن بيروت تأتي في ظل تحديات التعاون بشح الوقود داخل اليمن في بعض دول المنطقة، ما يساهم بشكل مباشر في العمليات التشغيلية للشركة وعدد من رحلاتها.

المجتمع الشعبي أن الشركة تتواصل، بالتنسيق مع الهيئات الحكومية، جهوداً مكثفة لمعالجة استراتيجية وتأمين الاحتياجات الأساسية، بما يساعد على إعادة جدولة المهام واستعادة الإدارة في أسرع وقت ممكن.

واعتذرت الخطوط الجوية اليمنية عن اعتذارها المتأثرين بإلغاء الرحلة، وحرصت على تقديم خدماتها وتسديد ضرباتها على البث المباشر، رغم الظروف الصعبة الصعبة التي تواجهها.

وقد تقوم الشركة بذلك في وقت سابق من أن نقص الوقود في المطارات اليمنية قد تفرض تعديلات على برامج تشغيلها، بما في ذلك إلغاء أو إعادة جدولة بعض الرحلات الجوية، وإضاءة على الحد من العمليات، وضبط الاختيارات المتاحة.

وشهدت فترة زمنية معينة اضطرار طائرات بعض الشركات إلى التوقف في مطار جدة وجيبوتي للطوارئ بالوقود، نتيجة النقص الحاد في طائرات الوقود داخل اليمن.

من جانبها، عزت الشركة اليمنية أزمة الوقود إلى قطاع الإمداد العالمي ولا تكاليف الشحن والتأمين البحري، في ظل الاهتمامات التي تشهدها منطقة الخليج ومضيق هرمز، وما يترتب على ذلك من ضغوط إضافية على الطاقة والنقل.