سائق رالي يموت في حادث مروع بينما ترك شقيقه يقاتل من أجل الحياة | أخرى | رياضة

توفي سائق رالي إثر حادث مروع

فقد سائق رالي شاب حياته بشكل مأساوي في حادث مدمر بينما بقي شقيقه، الذي كان يقود السيارة أثناء السباق، في العناية المركزة. وقع الحادث الكارثي خلال رالي دي لا سيراميكا 2026 في مقاطعة كاستيلون الإسبانية يوم الجمعة، حيث كان الشقيقان يتنقلان على متن CV-189 بين لاكورا وأوندا كجزء من مسار السباق. كان الأخوان يستقلان سيارة هوندا سيفيك عندما خرجت عن المسار واصطدمت بحاجز الاصطدام.

ولقي صامويل أورتيز (30 عاما) حتفه على الفور في حادث التصادم المروع، بينما تم نقل شقيقه الأكبر جوردي (33 عاما) إلى المستشفى في “حالة خطيرة للغاية”. ودعا منظمو الحدث على الفور إلى وقف ما تبقى من المسابقة في أعقاب المأساة، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.

أصدر نادي رالي كوستا أزاهار بيانًا جاء فيه: “خلال المرحلة الثانية من رالي دي لا سيراميكا يوم الجمعة، تعرضت السيارة رقم 32، التي يقودها الشقيقان جوردي وصامويل أورتيز، لحادث خطير. ونتيجة لذلك، توفي مساعد السائق صامويل في مكان الحادث، بينما تم نقل السائق إلى مستشفى جامعة كاستيلون العام في حالة حرجة للغاية.

خدمات الطوارئ تصل إلى مكان الحادث بعد الحادث

“بعد علمها بالوضع، قررت اللجنة المنظمة تعليق الحدث كدليل على الحداد والاحترام. نود أن نعرب عن خالص تعازينا لعائلة صامويل وأصدقائه، ونتمنى لجوردي الشفاء العاجل”.

واضطر عمال الإنقاذ إلى إخراج الرجلين من الحطام المشوه، مؤكدين في بيان رسمي أن أحد الضحايا لقي حتفه نتيجة الاصطدام. وأضافوا أن “رجال الإطفاء حرروا راكبي السيارة”.

“تم علاج الأول من قبل الفريق الطبي للحدث والمستجيبين للطوارئ. وتم تأكيد وفاة الراكب الثاني في مكان الحادث، وبعد الحصول على إذن من الحرس المدني، شرع رجال الإطفاء في عملية الإنقاذ”.

توفي صموئيل أورتيز في الحادث

تدفقت التعازي من جميع أنحاء عالم رياضة السيارات في أعقاب المأساة المدمرة. كتب رئيس حكومة بلنسية، خوان فران بيريز يوركا، في منشور على موقع X: “لقد دمرني وفاة صامويل أورتيز في رالي دي لا سيراميكا المنعقد في لالكورا. تعازي لعائلته ولكل من أحبوه. الكثير من القوة لأخيه جوردي، الذي لا يزال في المستشفى في مستشفى دي كاستيلون. عناق كبير جدًا لجميع أفراد العائلة”.

نشر زميله المتحمس لرياضة السيارات خوسيه رامون بلانيليس سانشيز على فيسبوك: “توفي صامويل أورتيز في رالي دي لا سيراميكا. ارقد بسلام. هناك الكثير من الحزن في عالم الرالي لدينا. يتركنا شخص عظيم، مبتسمًا دائمًا. سنستمر في التقاط صور لك أينما كنت.

“نأمل في الشفاء العاجل لشقيقه جوردي الذي أصيب بجروح خطيرة في المستشفى. عناق كبير للعائلة والأصدقاء.”

وأضاف فيلافيسيوسا موتورسبورت: “نحزن على وفاة مساعد السائق صامويل أورتيز. نرسل تعازينا إلى جميع عائلته وأصدقائه – الكثير من القوة لكل من عرفه.

“ونتمنى لشقيقه جوردي أورتيز الشفاء العاجل. دعمنا للمنظمين – قرار حكيم بتعليق المنافسة. عندما تحدث مأساة كهذه، لا شيء آخر منطقي”.

خدمات الطوارئ تستجيب في مكان الحادث

وأضاف مهرجان رالي هوزنايو: “نود أن نعرب عن خالص تعازينا لوفاة صامويل أورتيز. في هذه الأوقات الصعبة للغاية، نرسل كل قوتنا وأطيب تمنياتنا بالشفاء السريع والكامل لأخيه جوردي.