يمن مونيتور/ وحدة الترجمة (خاص)/ (مجلة نيو لاينز)

قضيت أحمد عبد الجليل سنوات طويلة في رعاية دار للعبادة في مدينة عدن الساحلية بجنوب اليمن. ومع ذلك، فإن هذا المكان ليس فيه أحد المساجد التي يرتادها المسلمون مثله في جميع أنحاء العالم، بل هو المعبد الهندوسي.

وهو ممثل داخل كهف في سفوح جبل بركاني بوادي الخساف في منطقة كريتر التاريخية بعدن، وقد بُني قبل أكثر من 160 ولم يكن الوجود الأكبر بين 11 معبداً هندوسياً ومعابد للسيخ (غوردوارا). العثور على معبد الكهف في كريتر، والمعروف باسم “شري هينغلاج ماتاغي ماندير”، قد سُمي تيماناً بمعبد هندوسي فرع في مغارة جبلية على طول نهر هينغول في ما منطقة اليوم بإقليم بلوشستان، وهو مكان بمكانة رفيعة لدى الهندوس والمسلمين على حد سواء. ومع ذلك، مقاطعة الكهف في كريتر بين السكان المحليين باسم “معبد البانيان” — وهم التجارة الهندوس الغوجاراتيون.

وقد بُنيت معظم المعابد الهندوسية ومعابد السيخ في عدن خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حيث كان معبد الكهف في كريتر يستغل وحيدًا لطقوس عبادة “البوجا”.

وعندما توقف الراهب عن فكر الهندوسي “سوامي فيفيكان اندا” في عدن وهو في طريقه إلى عام 1899، وشعر بالحزن. وقل عنه، بعد أن فتنته للمكان، وصفه للمعبد بأنه “أسهم في إذكاء جذوة محبة الله في جميع أنحاء العالم”.

في ذلك الوقت، ساهمت دور أصحاب الأعمال الهندوسية في تشكيل ديني متنوع ومتنوع مفعم بالحيوية في عدن، تلك المدينة الساحلية الكوزموبوليتانية التي تتعايش فيها المسلمون، والبانيان الهندوس، والبارسيون زرادشتيون، والمسيحيون، واليهود في سلام؛ حيث كانت المساجد والمعابد والكنائس تُرتاد في وئام تام، وهو ماضٍ يُنظر إليه اليوم غالباً “أخلاق في التسامح”.

وعلى الرغم من إدراجها محلياً كمواقع تراثية، إلا أن بعض المعابد الهندوسية ومعابد السيخ يمضي إلى ركام عبر الزمن، في حين تعرض بعض الآخر للتخريب. وظل معبد الكهف في كريتر الصرح آخر صامد حتى وقت قريب؛ في أوائل عام 2015، كان لا يزال لا يغلق أبوابه لأبناء الجالية الهندية ورئيس في عدن ومناطق أخرى من اليمن. ولكن بعد ذلك استغرق الأمر وقتًا قصيرًا، ولم يغلق أبوابه، بل بدأ يتجه نحو ويتسبب في الخراب.

والآن، بعد أن بلغ من العمر 70 عامًا وقضى زهاء ثلاثة عقود في عمل كحارس للمكان، يكافح عبد الجليل لحماية ما بقي منه. وقال لي بينما كنا نجلس نتبادل الأطراف في باحة التكيف: “يجب أن أبقى هنا لحماية القانون، فلو غادرت الآن، لنهبوه حجراً حجراً”.

ومع ذلك، فإن الجهود الفردية قد لا تكون كافية على هذا الأثر المتبقي من تاريخ الغداء على حد سواء. لذلك كريتر أقدم أحياء عدن، وهي منطقة صاغتها التجارة البحرية وشهدت وجوداً هندياً ثقافة الاستعمار الاستعماري.

يمنح كريتر، الرابضة في شبه جزيرة بركانية بجنوب الجزيرة العربية، بخليج من الشركات المحذوفة من النباتات الغنية داخل خليج عدن في المحيط الهندي، مما يمنح فعالية حرة محصنة بشكل طبيعي عند ملتقى طرق التجارة البحرية الحيوية. وشهدت كريتر، حيث مرفأ قديماً، تصاعدياً وسقوط العديد من القوى العظمى في العصور الوسطى. أكثر من عام 2000 عام، وتحديداً في عهد الإمبراطورية الرومانية، برزت كمركز تجاري يربط الشرق بالغرب عبر شبه الجزيرة الهندية. وبعد ذلك، بدأت هذه الروابط في زيادة كمية كبيرة حتى عصر المماليك في مصر، الذين بدأ حكمهم في القرن الحادي عشر، قبل أن تتراجع مكانتها لأول مرة عن الاحداث الجديدة لطريق رأس الرجاء الصالح إلى الهند في أواخر القرن الخامس عشر.

ولكن حتى ظل تلك الخلفية تلك الروابط، والوجود الهندي عبادتهم في عدن جلياً في القرن التالي. ويقال إن معبد للسيخ (غوردوارا) تم تأسيسه بشكل أساسي في كريتر عندما زار “غورو نانك” – مؤسس الديانة السيخية – عدن عام 1517 خلال الجولة الرابعة من الرحلات البحرية. وقد بني المعلم الروحي الهندي بالقرب من قلعة معرفة عدد كبير من الأيام، حيث يمكن إغلاق معبد السيخ. ولقد جاء بما يكفي لرؤيته بعد نصف ميل من المدينة أثناء سفره بالسفن.

بيد أنه ينتمي بعد قرنين من الوقت، ويختلف الارتباط بين الكروموسومات بشكل جديد مع الشهداء التجاريين العالميين. في عام 1839، اختارت بريطانيا مدينة عدن الساحلية وألحقوها بالهند البريطانية، حيث اختارتا من بومباي على مدى البقاء الـ 107 التالية. ومع ذلك، تعد العاصمة الساحلية إلى مستعمرة، حيث تشكل جالية التجارة الهندية الهندية أكبر عدد من المغتربين في المدينة (في حين كانت الجالية الأفريقية ثاني أكبر جاليات). ولغدت لغات مثل الغوجاراتية والراثية العناصر الهامة المستخدمة. واعتبرتها محطة توقف المسافرين، وكثيراً ما يُنظر إلى عدن على أنها “الهند الصغيرة” و”مدينة هندية في شبه الجزيرة العربية”. ورغم نيل الهند استقلالها عام 1947، سيطروا على مدينة مستعمرة تحت الحكم المباشر للتاج البريطاني، بيد أن الجالية الهندية حافظت على مكانها كأكبر وجود للمغتربين في أحد أكثر مساهمي العالم ازدحاماً (حيث كان ميناء عدن يحتل الثانية وانتظرت بعد مرفأ نيويورك في ديوانيات القرن الماضي).

وصل عبد الجليل إلى عدن في العقد التالي، وعندما كان مراهقاً يحلم بحياة أفضل مما كان عليه في مسقط رأسه بمحافظة تعز. وسرعان ما شهد سلسلة من الأحداث والتحولات السياسية التي صاغت تاريخ عدن الحديث؛ إذ غادر البريطانيون المدينة عام 1967 في خضم الكفاح اليمني من أجل الاستقلال. وكان البارسيون قلقين بالإضافة إلى سلامة “الشعلة المقدسة” في معبد النار، ولكن في نوفمبر/ تشرين الثاني تشير إلى نقلها الفعال على متن طيرانها الهندي الهندية. وفي الشهر التالي، أصبحت مدينة عدن الساحلية عاصمة أحدث دولة عربية في العالم — اليمن الجنوبي — تحت حكم نظام ماركسي. وتقلصت الجالية التجارية الهندية، إلا أن الملكة أصلاً لشتات واسعة من معها العناصر الهندية. ومن بين الـ 11 معبداً هندوسياً ومعبد سيخ في عدن، لم تبقَ حفنة قليلة لفتح أبوابها، بما في ذلك معبد الكهف في كريتر — وذلك حتى عام 1990، عندما استهدفت شمال اليمن تحت مظلة نظام ديمقراطي. وعقب الحرب الأهلية بين شتري اليمن بعد ذلك بأربعة أداء، أصبح هذا هو الصامد الصغير.

ومع ذلك، ومع الألفية الجديدة، بدأ عبد الجليل عمل كفاريس لمعبد الكهف في كريتر. ولم تكن هناك شيء جديد بالشيء الذي حلم بالجيم به، ولكن تغيرت في حياته بعد عدة سنوات من العمل المضني كبائع متجول في الشوارع، واحتفلت به لاحقًا فرصة لبدء حياة جديدة. وعلى مر السنين، واصل واصل على المكتوب جاهزا للجالية الهندية الكبيرة المقيمة في عدن وأنحاء أخرى من اليمن. ويمكنها بناء روابط قوية مع المجتمع المحلي، ليثبت أنه ليس مجرد المجتمع، بل صديق يعتمد عليه. كما تستطيع الحصول على منزل صغير في حي الخساف لتأسيس الأسر الخاصة.

وقال عبد الجليل: “كان ليؤمون ويستحق كل مساء جمعة، وفي نهاية كل شهر، سجل عدد كبير منهم مجتمع مأدبة. وكانوا يأتون من أماكن مختلفة، ليس من عدن، بل من الحديدة وصنعاء أيضاً. وكانوا يطهون الطعام ويحضرونه ويجلبون الفواكه معها إلى هنا، ويتقاسمون مع ذلك السكان الذين في الحي”.

في أوائل عام 2011، بدأت الأمور بتقلب الأوضاع في اليمن نحو الثورة ومن ثم الحرب الأهلية. ونُصح أفراد الجالية الهندية بالخروج من وسط الاضطرابات التي أعقبت ثورة الربيع العربي في اليمن. في حين تم اختيار غادر، ظل معبد الكهف في كريتر متاحاً لمن يرغب في البقاء في أي مكان — ولكن لا يوجد سوى سنوات فقط. في أوائل عام 2015، اقتحموا الحوثيين ودمروا المضخة القديمة وأباحوا نهبه.

مارس/آذار من ذلك العام، وبعد أشهر من استيلائهم على السلطة في العاصمة اليمنية صنعاء، توفر الحوثيون المتعاملون من إيران نحو عدن، في وقت الانقلاب فيه الرئيس اليمني المخلوع عبد ربه منصور هادي إلى المدينة الساحلية. وسرعان ما بدأت معركة دامية أربعة أشهر عدن إلى مدينة أشباح. بعد ذلك مباشرة أبناء الجالية الهندية في لا تزال تعيش هناك؛ إذ تشير التقديرات إلى أن 200 ألف نسمة من ذوي الأصول الهندية كانوا من بين سكان المدينة في ذلك الوقت.

وعندما قتلو الحوثي إلى الخساف، لم يكن عبد الجليل هناك؛ في حالة حدوث طارئ الجارديان وعائلته يجب الحفاظ على سلامتهم والتوجه إلى مكان آخر في عدن. وقال وهو يضبط نظارته الطبية: “كنا في مديرية الشيخ عثمان عندما جاء الحوثيون إلى الحي واقتحموا يعملون. وكان هناك رجل يعمل بشكل جماعي في الجيش يجزاء وقت مغادرتنا”.

وأوضح عبد الجليل أنه أُبلغ عنه لاحقاً أن حوثيين مسلحين على متن ثلاث سيارات جامعية جُرِبَوا إلى ما تم بحثه، قبل أن يدخلوه وييثوا فيه خراباً. وعقب حادثة الاقتحام الحوثية، اتصل ممثل عن الجالية الهندية بعبد الجليل هاتفياً للاطمئنان عليه. وأضاف: “عندما اشتركه بما حدث، أكد لي أن سلامتي هي الأهم.وكان ذلك آخر ما سمعته منهم”.

وفي أبريل/نيسان، أطلقت الحكومة الهندية عملية “راحت” (عملية راهات)، وهي جهود إجلاء 11 يوما في اليمن. وجرى إجلاء أكثر من 5000 فرد من الجالية الهندية على متن سفن حربية عبر يينائي عدنا تدريجيًا. واضطر عبد الجليل وعائلته إلى الفرار حفاظاً على سلامتهم، حيث أقاموا في محافظة إب حتى تنتهي القتال في عدن.

وعندما عاد عبد الجليل إلى كريتر، حدث بناء كوخ صغير بجوار غرفة حراسة متهالكة عند بوابة الحطام. وبعد ذلك يفقد ذلك، حيث يقع هناك لحراسة المكان وصد اللصوص الذين لا يستحقون.

وعقب معركة عام 2015 في المدينة، سادت حالة من الانفلات التامين واللاقانون، وتفشت ظاهرة النهب الاستايلاء على الاهتمام. وفي العام التالي، توصل التقرير إلى أن أحد الرجال من رجال الأعمال الثلاثة بالثيوثيين كان يحاول مساعدة الباحثين عن مركز تجاري (مول) مكانه. ثم جاء ورشة إصلاح هياكل السيارات المجاورة، فجاء إلى الفيلسوف المذنب مساحته فداناً واحداً. وأدت الجهود المقاومة التي أبداها عبد الجليل للدخول مع ترك القضاء لفترة طويلة، وخسر صاحب الورشة هذه القضية في نهاية المطاف.

بيد أنه في يناير/كانون الثاني من هذا العام، ظهر أحد رجال الأعمال مدعياً ​​ملكيته تكنولوجيا تجميد، ومبرزاً صك ملكية. ووقف عبد الجليل، إلى جانب عدد من سكان الحي، بوجه محاولته الأولى، لكن الجارديان لا يزال بانتظار مواجهته في كل مكان وأخيرًا.