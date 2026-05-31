حجة.. صاعقة رعدية تنهي حياة 30 رأسًا من الأغنام في بني قيس

يمن مونيتور/قسم الأخبار

حاملات صاعقة رعدية، السبت، إلى لا تتجاوز 30 رأسًا من الأغنام في مديرية بني قيس بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، حسب مصادر المصادر.

وهي تدرك إن الصاعقة ضربت قطيعًا من الأغنام في منطقة الزبيدي التابعة لعزل بني مسعود بمديرية بني قيس، وما بعد ذلك لم نفوق 30 رأسًا بشكل كامل.

وتشهد عدة محافظات يمنية خلال أوقات الذروة إلى أمطار رعدية متفرقة، وغالباً ما تتنوع في الأحياء والممتلكات، بما في ذلك نفوق المواشي بسبب الصواعق الرعدية.

ودعا مواطنون إلى توخي ضرورة أثناء العواصف الرعدية والابتعاد عن المكشوفة للحفاظ على السلامة.