طرد مهندس الذكاء الاصطناعي في جوجل لمعارضته مبيعات التكنولوجيا لإسرائيل

يتخذ أحد مهندسي أبحاث الذكاء الاصطناعي (AI) إجراءات قانونية ضد شركة جوجل، مدعيًا أن الشركة فصلتهم بشكل غير قانوني بسبب إثارة مخاوف داخلية بشأن تواطؤها في جرائم الحرب.

استخدم المهندس، الذي كان يعمل في Google DeepMind، منتديات المناقشة الداخلية ورسائل البريد الإلكتروني والنشرات للتشكيك في توفير الشركة لخدمات الحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي للقوات العسكرية الإسرائيلية، التي اتُهمت بمصداقية بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

بعد أن تخلت جوجل عن تعهدها الطويل الأمد بعدم تطوير الأسلحة وأدوات المراقبة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في فبراير 2025، وقع المهندس أيضًا على عريضة – إلى جانب عدة مئات من زملائه – تدعو الشركة إلى التراجع عن هذا القرار.

بعد ذلك، تم استدعاء المهندس إلى اجتماع مع قسم الموارد البشرية في جوجل، حيث تم “تثبيطهم بشدة” عن إجراء أي اتصالات تنتقد التغيير في مبادئ جوجل للذكاء الاصطناعي، أو تربط الشركة بسلوك إسرائيل في غزة.

وبعد قيام المهندس بتوزيع النشرات والملصقات على زملائه، رفضتها Google رسميًا في سبتمبر 2025.

وقال المهندس، الذي لم يكشف عن اسمه في هذه المرحلة: “لقد طردتني جوجل لأنني قلت ما هو واضح: لقد تم بيع عملنا في مجال الذكاء الاصطناعي لتسهيل الإبادة الجماعية”.

تم رفع الدعوى القانونية – التي تزعم أن جوجل متورطة في الفصل التعسفي والتمييز على أساس المعتقد والإضرار بالإبلاغ عن المخالفات – ضد الشركة في محكمة التوظيف في المملكة المتحدة.

الحماية القانونية مكسورة ينص الادعاء على وجه التحديد على أن المهندس كان يحاول دق ناقوس الخطر بشأن فشل Google في الامتثال للالتزامات القانونية المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية المنصوص عليها في القانون الدولي، وأن فصل الشركة لاحقًا لهم ينتهك الحماية القانونية للمبلغين عن المخالفات. كما تدعي أن المهندس تعرض للتمييز على أساس اعتقاده بأنه لا ينبغي لأحد أن يكون متواطئا في جرائم الحرب. قال مايكل نيومان، المحامي في شركة لي داي الذي يمثل المهندس: “لا ينبغي لأحد أن يذهب إلى العمل وهو قلق من احتمال معاملته بشكل أقل تفضيلاً، ناهيك عن طرده، لقوله إنه لا ينبغي أن يكون متواطئاً في جرائم الحرب. وستكون هذه حالة مهمة في إظهار الحماية التي يحق للموظفين الحصول عليها بسبب التحدث علناً عن تصرفات أصحاب العمل، واستخدام الجيوش والدول المشاركة في الصراعات لمنتجاتهم”. اتصلت شركة Computer Weekly بشركة Google بشأن معاملة المهندس والتحدي القانوني اللاحق. وقال متحدث باسم Google DeepMind لـ Computer Weekly: “هذا الحساب لا يعكس الحقائق بدقة، ولن نعلق أكثر في الوقت الحالي”. وأضافوا أن Google لن تقوم بفصل موظف بسبب مشاركة آرائه أو المشاركة في نقاش بناء يتماشى مع سياسات الشركة. في يوليو/تموز 2025، دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين شركات التكنولوجيا العاملة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الوقف الفوري لأنشطتها، كجزء من تقرير أوسع حول الدور الذي لعبته كيانات الشركات في “جرائم الفصل العنصري والإبادة الجماعية” المستمرة التي ترتكبها الدولة الإسرائيلية. وسلط التقرير الضوء على وجه التحديد على كيف أن “قمع الفلسطينيين أصبح آليًا بشكل تدريجي” من خلال زيادة إمدادات التقنيات العسكرية والمراقبة القوية لإسرائيل، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، وأنظمة الاستهداف التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للحوسبة السحابية، وأدوات تحليل البيانات، وقواعد البيانات البيومترية، والأسلحة عالية التقنية. وأضافت أنه لو كانت الشركات الموردة لهذه التقنيات قد بذلت العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان – بما في ذلك الشركة الأم لشركة Google Alphabet وIBM وMicrosoft وAmazon وPalantir – لكانت قد نأت “منذ فترة طويلة” عن المشاركة في الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لغزة والضفة الغربية.