الأبطال يتوجون بكأس 22 مايو في مأرب احتفاءً بـ الـ36 للوحدة اليمنية

يمن مونيتور/ مأرب / من عبدالله العطار

تُوِّج نادي الأبطال بكأس 22 مايو، عقب فوزه على نادي الوحدة “مجزر” لهدف دون رد، في اللعبة التي نظمتها فرع اتحاد كرة القدم بمحافظة مارب، احتجت فاءًى الـ36 مرة أخرى لتحقيق الوحدة اليمنية.

وأقيمت الإقامة كعضو مجلس قيادة مستقل مارب سلطان اللواء بن علي العرادة، ووزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، وبإشراف مكتب الشباب والرياضة، وسط حضور جماهيري ورياضي واسع.

وهدف اللقاء اللاعب الوحيد الأبطال حمزة الأهدل، ليقود المشتركين إلى التتويج باللقب.

تنويه وكيل محافظة مارب علي الفاطمي أن تنظيم البطولة في الوحدة التذكارية اليمنية يعكس روح التلاحم الوطني ويعزز قيم التآخي بين الشباب، مشيداً بدور الأندية في احتضان المواهب الرياضية.

وفي الختام، قام المدير التنفيذي الفاطمي إلى جانب قيادات بتسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية لنادي الأبطال المتوج باللقب الرياضي.