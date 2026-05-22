هل عاصمة مالي محاصرة حقاً؟

وقام إرهابيو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة بإحراق صهاريج وقود ومركبات مدنية أخرى، بما في ذلك الحافلات والشاحنات، في طريقها إلى عاصمة مالي، باماكو. بي بي سي ذكرت في 21 أيار/مايو، ومضى إلى “التأكيد” على اشتداد “الحصار على هذه المدينة”.

ظلت وسائل الإعلام الغربية تروج لرواية العاصمة المحاصرة والحكومة المحاصرة منذ أواخر العام الماضي، بعد أن هجمات مماثلة. وضاعفت من هذه الرواية بعد أن شنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، بالتحالف مع مجموعة انفصالية من الطوارق في الشمال تسمى الحركة الوطنية لتحرير أزواد، هجمات منسقة على مستوى البلاد على ست مدن للإطاحة بالحكومة السيادية التي طردت القوات الفرنسية من البلاد.

واعترفت صحيفة التسجيل الفرنسية بأن “التحالف فشل في تحقيق هدفه الرئيسي”، لوموندومع ذلك، تحت عنوان شرط في 13 مايو/أيار، “المجلس العسكري في مالي تحت الحصار فعلياً منذ هجوم باماكو”.

الصحيفة البريطانية، الجارديان, ادعى في 15 مايو/أيار، ذكر أن مقاتلي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين “يفرضون حصارًا صارمًا على باماكو”. وبعد يوم واحد فقط، وصول 700 ناقلة وقود إلى باماكو، برفقة القوات المسلحة المالية والفيلق الأفريقي الروسي، للمساعدة في عمليات مكافحة الإرهاب.

تعتمد مالي، وهي دولة غير ساحلية، على واردات الوقود التي تصل عبر موانئ السنغال وغينيا وساحل العاج. وأوضح فاسري تراوري، رئيس التحالف معًا لإنقاذ الساحل (CPSS)، الذي يتألف من منظمة AJF-مالي، ومنظمة AJAAH-Mali غير الحكومية، ومنظمة NIETA غير الحكومية، وشبكة النساء في NIETA، أن حركة JNIM لا تسيطر على أي امتداد من الطرق التي تربط باماكو بهذه الموانئ. ومع عدم قدرتهم على الاحتفاظ بمواقعهم على هذه الطرق، لم يتمكنوا حتى الآن من فرض “الحصار” الذي تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع.

ومع ذلك، فإن هجمات الكر والفر المتكررة التي يشنها مقاتلوها على الشاحنات وناقلات النفط المدنية استلزمت حراسة مسلحة للقوافل التي تحمل الوقود وغيره من الضروريات إلى باماكو، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة النقل وتقليل الإمدادات.

وقال تراوري: “لقد ارتفعت أسعار المضخات. ويلاحظ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ارتفاعاً بنسبة 25 إلى 71% في أسعار الأرز والدقيق والزيت والدخن في الشمال. أما في باماكو، فالأمر أقل خطورة، لكن مخزونات بعض المنتجات بدأت تتضاءل”. إرسال الشعوب.

وعلى الرغم من الألم الذي يسببه ذلك للجماهير المالية، إلا أن الدعم للحكومة العسكرية بقيادة العقيد عاصمي غويتا لا يزال مرتفعاً، كما يتضح من مظاهرات متعددة وأشار إلى أنه في البلاد يوم 9 مايو تضامنا مع القوات المسلحة.

اقرأ المزيد: تظاهر آلاف الماليين دعما لحرب الحكومة ضد الجماعات الإرهابية

وأوضح أن شريحة كبيرة من سكان مالي “لم تعد ترى” هذه الهجمات على أنها مجرد “إرهاب، بل حرب بالوكالة ضد سيادة مالي”.

حرب بالوكالة

وسط احتجاجات حاشدة ضد استمرار هيمنة فرنسا على مستعمرتها السابقة، تمت الإطاحة بنظام الرئيس إبراهيم كيتا، المدعوم من فرنسا، في انقلاب حظي بدعم واسع النطاق في عام 2020.

منذ أن طردت حكومة عسكرية شعبية لاحقة القوات الفرنسية من البلاد في عام 2022، قامت فرنسا بمهام جوية في مجالها الجوي لجمع المعلومات الاستخبارية وإسقاط الأسلحة جواً إلى الجماعات الإرهابية، حسبما كتب وزير الخارجية عبد الله ديوب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ذلك العام. ولم تتم الموافقة على “الاجتماع الطارئ” الذي سعى إليه لتقديم الأدلة.

اقرأ المزيد: يعد انسحاب القوات الفرنسية من مالي نصرًا تاريخيًا مناهضًا للإمبريالية

وفي وقت لاحق، صدرت ادعاءات مماثلة أيضًا من بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، بعد الإطاحة بالأنظمة المدعومة من فرنسا هناك أيضًا في انقلابات وسط احتجاجات حاشدة، واستبدلتها بحكومات عسكرية مدعومة شعبيًا وطردت القوات الفرنسية.

اقرأ المزيد: فرنسا دولة راعية للإرهاب، بحسب ما أعلنته دول AES

وعلى الرغم من أن فرنسا نفسها تنفي هذه الادعاءات، إلا أن أندريه يوسوف، المتحدث باسم المخابرات العسكرية لحليفتها أوكرانيا، تفاخر في مقابلة عام 2024 بأنها قدمت “معلومات ضرورية، وليس مجرد معلومات” لجماعات الطوارق المسلحة لتنفيذ هجمات في مالي.

لوموند وأفادت كذلك أن السلطات الأوكرانية تقوم أيضًا بتدريب الانفصاليين الطوارق المسلحين على استخدام الطائرات بدون طيار. وهؤلاء الانفصاليون هم الذين شكلوا التحالف مع تنظيم القاعدة لشن هجمات 25 أبريل.

ونظراً للفهم العام للأيدي الأجنبية المؤثرة، فقد احتفظت الحكومة التي تؤكد سيادتها بالشعبية.

“ارتفاع الأسعار يسبب التعب” ​

ومع ذلك، يحذر تراوري من أن “ارتفاع الأسعار يخلق حالة من الإرهاق. الدعم ما زال صامداً، لكنه مشروط بالنتائج العسكرية وإدارة العرض”.

ويجري الآن هجوم مضاد لتحقيق هذه “النتائج العسكرية”. وفي غضون أيام بعد الهجوم، استعادت الحكومة المالية مدينة ميناكا في الجنوب الشرقي بالقرب من الحدود النيجرية من تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل. ​

كان مقاتلوها قد احتلوا البلدة بينما كانت قواتها المسلحة مقيدة، واشتبكوا مع تنظيم القاعدة والانفصاليين الطوارق في 25 إبريل/نيسان. لكنهم فروا عندما لم يكونوا في وضع يسمح لهم بالصمود، عندما زحف الجيش المالي، بدعم من الفيلق الأفريقي، في 29 أبريل/نيسان.

ثم، في السادس من مايو/أيار، استعادت الحكومة أيضاً مدينة لابيزانجا في منطقة جاو على الحدود مع النيجر، مما أعاد فتح ممرات حيوية مع النيجر وبوركينا فاسو، اللتين تساعد قواتهما أيضاً الجيش المالي.

تغيير محتمل لقواعد اللعبة

في مواجهة التهديدات المشتركة من فرنسا بعد الإطاحة بالحكومات العميلة لها وطرد قواتها، اتحدت المستعمرات الثلاث السابقة في منطقة الساحل لتشكيل كتلة عسكرية وسياسية، تحالف دول الساحل (AES).

اقرأ المزيد: النيجر تستضيف مؤتمرا تاريخيا حول مكافحة الاستعمار الجديد في منطقة الساحل ​

وقوام القوة المشتركة 5000 جندي أنشئت في ديسمبر 2025 كان ارتفع إلى 15000 وأضاف تراوري أن هذه القوة تنشط ليس فقط في منطقة الحدود الثلاثية في الجنوب الشرقي، ولكن أيضًا في منطقة كيدال شمال شرق مالي.

وعاصمتها تحمل نفس الاسم، تسليمها للانفصاليين من قبل القوات الفرنسية في عام 2013، استعادتها هذه الحكومة العسكرية في عام 2023، بعد أقل من عام ونصف من طرد القوات الفرنسية. وفي أعقاب هجمات 25 أبريل/نيسان، سيطر الانفصاليون مرة أخرى على المدينة.

إلا أن القوة المشتركة للجيش السوري الحر لم تدخل في معركة دامية، نظراً لأن المدينة لا تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة عسكرياً أو لوجستياً. وقال تراوري إنهم بدلاً من ذلك “ينفذون غارات جوية لخنق” طرق إمداد الإرهابيين. “خطوط الإمداد البرية مقطوعة”.

وفي حالة فشل هذا الهجوم المضاد، وهو “أول عملية مشتركة كبرى” للقوة المشتركة للقوات الجوية الأسترالية، “فسسوف يضعف المشروع الكونفدرالي بأكمله”. ولكن “إذا استمرت القوة”، كما يقول، فسوف تثبت أنها ستغير قواعد اللعبة، ليس فقط بالنسبة لـ AES، بل للمنطقة بأكملها.

اقرأ المزيد: الرئيس المالي يؤكد مجددا أن “السيادة ستتعزز” بعد الهجمات الإرهابية “برعاية خارجية” في ست مدن

التدوينة هل عاصمة مالي محاصرة فعلاً؟ ظهرت للمرة الأولى على Peoples Dispatch.





Source link