اتصل بالرقم 30 لاعباً لقائمة منتخب اليمن قبل الحاسمة أمام لبنان

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلن المدير الفني للمنتخب اليمني الأول، الجزائري نور الدين ولد علي، قائمة كوني 30 لاعباً المواهب للمواجهة المرتقبة أمام منتخب لبنان، المقررة في 4 يونيو المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا.

وتضم القائمة قائمة مكونة من الشباب ذوي الخبرة، في إطار تحضيرات مختارة لخوض اللقاء الحاسم الذي يحدد مسار المشاركة.

وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد أمان، عبدالله السعدي، أسامة مكرف، أسامة حيدر، هارون الزبيدي، حمزة الريمي، عماد الجديمة، نادر سهل، علي الدكين، حمزة الصرابي، رضوان المعاري، عمرو طلال، أسامة عنبر، محمد هاشم، عمر جولان، عبدالواسع المطري، عادل عباس، أنور الطريقي، عبدالرحمن الخضر، أنيس المعاري، ناصر محمدوه، يوسف. الحيمي، نواف عبدالله، عبدالمجيد صبارة، ممدوح بن عجاج، عمر الدحي، عبدالعزيز مصنوم، حمزة محروس، قاسم الشرفي.

ومن المنتظر أن يقوم الجهاز الفني بتقليص القائمة إلى 23 نهائياً خلال أيام التوقف، قبل أن يغادر المنتخب إلى الدوحة، لخوض المنافسة الحاسمة أمام لبنان في التأهل إلى النهائيات الآسيوية.

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

