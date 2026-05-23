خبير أرصد يمني يبدأ أمطارًا متوسطة في معظم مناطق اليمن

توقع خبير الأرصاد اليمني جميل الحاج، مناطق الجمعة، مطار الوسط في محافظة القاهرة، بالتزامن مع صحة ومشمسة وحارة في معظم أنحاء اليمن يوم السبت.

وقال الحاج، في توقعات الطقس ليوم السبت الموافق 23 مايو/أيار 2026، إن أمطار متوسطة يُتوقعها على أجزاء من مقاطعة محافظة.

وأضاف أن هناك احتمالية بنسبة 40 مشاركًا لطول أمطارهم في مناطق من مقاطعة تعز، بالإضافة إلى العدين، إلى مناطق أخرى محدودة.

يجب أن تلتزم معظم المحافظات اليمنية بحدود صحية ومشمسة مع ارتفاع درجة الحرارة، إضافة إلى أنشطة الرياح المثيرة للزراعة خلال ساعات النهار.

وختم الحاج توقعاته بالقول: “الله أعلم”.