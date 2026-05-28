واشنطن تحذر سلطنة عمان تجدد
(رويترز) – سلطنة عمان اليوم الخميس من التورط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي محاولة لفرض رسوم على العبور من ضيق هرمز، قائلة بأنها ستعاقب أي جهة فاعلة متورطة في مثل هذا النظام.
وقال وزير الدفاع الأمريكي سكوت سكوت بيسنت في منشور على إكس “لن تتسامح مع أي حكومة أمريكية محاولة لفرض نظام رسوم متحركة في رمز ضيق”.
وأضاف “ينبغي على سلطنة عمان، على وجه الخصوص، أن تعلم أن وزارة الدفاع الأمريكية ستستهدف أي جهة متورطة – بشكل مباشر أو غير مباشر – في تخفيف فرض رسوم على الجسر المضيق، وسيتم معاقبة أي شركاء متواطئين”.
