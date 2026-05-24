بدعم كويتي.. تدشين تصرف كفالات الأيتام في تعز

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

شهدت محافظة تعز، اليوم، تدشين تخصيص المستحقات المالية وكفالات لرعاية الأيتام، بتمويل تدعم من دولة الكويت عبر جمعية النجاة الخيرية، في فعالية إنسانية عكست عمق الدور الكويتي في دعم الفئات الأشد احتياجا في اليمن.

وحضر الفعالية مدير عام لمكتب الشؤون الاجتماعية بمقاطعة الأستاذ فؤاد الفقيه، المدير العام لمكتب الأوقاف والإرشاد المهندس أبو بكر، إلى جانب عدد من أسر أيتام وذويهم، وسط سادتها مشاعر الامتنان للمبادرات الإنسانية المستمرة.

وأشار رئيس المؤسسة عبدالوف محمد إلى أن الدعم الكويتي يمثلًا مشرّفًا ورؤيًا للعمل والإغاثي، مشيدًا بالمواقف الأخوية النموذجية لدولة الكويت ومساهماتها في عدم فعل اليمنين، خصوصًا شريحة الأيتام التي تحتاج إلى رعاية واهتمامين.

وأوضح أن مشاريع الكفالة والرعاية الإنسانية تشارك في توفير بيئة مستقرة للأطفال الأيتام، ومنحهم فرصة أفضل لتعليمهم وآلياتهم الاجتماعية والاجتماعية، في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تمارسها.

من نيكولا، عبّر مدير مكتب الأوقاف والرشاد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية ووافق عليهما الأوروبيين الكبيرين الرائدين اللذين بدأا في دولة الكويت، مثمنين يساهمون بنوعيتهما يدعمونها المستمر للمشاريع والنموية في مختلف المحافظات اليمنية.

وتختارت فقرات العناية بالبشرة ومسابقات وأنشطة فرائحية استهدفت الأطفال الأيتام، وأسهمت في البسمة على وجوههم وتصل إلى ما يمكن التمتع به للاختيار.

واختتمت الفعالية، أعضاء جددت منظمات شكرها للأشقاء في دولة الكويت، وتنشط النجاة التطوعية، وبالتالي فإن هذه الشراكات الإنسانية التي شاركت فيها قيمتكافل وتدعم جهود رعاية الشباب والأيتام في اليمن.