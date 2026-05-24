خلال اجتماعه بقية وحدات الدفاع.. عضو عبدالله العليمي أكد أن المعركة مع الحوثيين مصيرية وتتطلب وحدة عسكرية

اجتمع عضواً في مجلس القيادة، الدكتور عبدالله العليمي، اليوم، نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر سالم سعيد، وعدداً من الهيئات العسكرية والقيودات في وزارة الدفاع،

وناقش اللقاء مستوى الجاهزية وسير العمل في عدد من الهيئات والدوائر العسكرية، والجهود الإضافية المؤكدة والتكامل بين الوحدات والتشكيلات العسكرية.

واستمع العليمي إلى إحاطةٍ حول المشهد الميداني العام، ومستويات الجاهزية والانضباط، وجهود التدريب والتأهيل، والإسناد اللوجستي، إضافة إلى التنسيق المستمر للعمليات التشغيلية بين مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية.

وأكد الدكتور عبدالله العليمي تقديره الكبير لتضحيات أبطال القوات المسلحة العسكرية وكافة التشكيلات في مختلف الجبهات في مواجهة الحوثيين المدعومين من النظام.

وهي عضو مجلس التنسيق لأن المرحلة الراهنة تتطلب ما يصل إلى تعديل الجاهزية والانضباط ووحدة الصف، وتوحيد الفرق العسكري، وتشجع بشكل متزايد والتكامل بين مختلف القوات، مشدداً على أن المعركة مع المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً والتنظيمات، هي معركة نهائية تتطلب اليقظة والعمل بروح حتى الآن.

وقال الدكتور العليمي في المؤسسة إنه يجب أن نظل نموذجًا في الانضباط العسكري ووحدة الصف والاحتواء، بعيدًا عن أي حسابات سياسية أو مناطقية أو اجتماعية.

وأشاد الدكتور العليمي برك الأخوي الذي بدأ لأول مرة في المملكة العربية السعودية في دعم بلدنا وقيادته، ومساندة القوات المسلحة، وضرورات قدراتها، والحاجة في بناء مؤسسة ميكانيكية لتتمكن من أداء واجباتها ومسؤولية.

في هذا السياق، شارك عضو مجلس القيادة في مهمة الدور الذي تقوم به القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن السلم حمدان قائد القوات المشتركة المشتركة، في دعم جهود وتنسيق العمل، بما في ذلك مستوى الجاهزية، والفعالية المتعددة للقوات، بما في ذلك الجهود المبذولة من أجل الأمن ومواجهة التحديات.

من جانبه، شدد نائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن أحمد البصر سالم سعيد، أن القوات المسلحة ستظل على أعلى مستوى الجاهزية والانضباط، ملتزمة بواجباتها الوطنية في الدفاع عن الوطن ومواجهة مليشيا الحوثي الحوثية وعليها والتنظيمات،

تتنوع إلى هيئات ودوائر وزارة الدفاع تعمل بروح الفريق الواحد بشكل متزايد، وتتنوع في التدريب والتأهيل، وتطوير جوانب الإسناد والجاهزية القتالية.

وأعرب اللواء العسكري البصر، باسم القيادات الحديثة، عن تقديره لاهتمام مجلس القيادة المهنية ومتابعة الدكتور عبدالله العليمي لقوات القوات المسلحة واحتياجاتها، بالتأكيد على أن المؤسسة العسكرية ستبقى نموذجاً في الانضباط والوحدة، وواصل أداء مهامها بكل مسؤولية واقتدار.