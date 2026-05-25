كيفية مشاهدة Indy 500: قناة تلفزيونية وبث مباشر ووقت البدء | أخرى | رياضة

كيفية مشاهدة Indy 500: قناة تلفزيونية وبث مباشر ووقت البدء
يعد سباق إندي 500 أحد أبرز الأحداث في رياضة السيارات
كل ما تحتاج لمعرفته حول مشاهدة إندي 500
- وقت بداية السباق: ستقام الجولة رقم 110 المرتقبة للسباق التاريخي يوم الأحد 24 مايو. ومن المقرر أن ينزل العلم الأخضر للإشارة إلى بداية السباق في تمام الساعة 5.30 مساءً بتوقيت جرينتش.
- قناة تلفزيون المملكة المتحدة: يمكن لعشاق رياضة السيارات في المملكة المتحدة مشاهدة الحدث الرئيسي بأكمله مباشرة على قناة Sky Sports Mix، وليس قناة Sky Sports F1، التي ستعرض سباق الجائزة الكبرى الكندي من مونتريال في وقت لاحق من اليوم. تبدأ عملية الإعداد والتحليل المخصصة لما قبل السباق في الساعة 3.50 مساءً.
- البث عبر سكاي سبورتس: يمكن للمشتركين الذين يرغبون في مشاهدة الحدث بعيدًا عن شاشة التلفزيون الرئيسية الخاصة بهم الوصول إلى البث المباشر عبر تطبيق Sky Go. وبدلاً من ذلك، يمكن الوصول إلى البث على أجهزة الكمبيوتر المحمولة ومتصفحات سطح المكتب على موقع Sky Sports الإلكتروني.
- خيارات البث البديلة: لا يزال بإمكان العملاء غير التابعين لشركة Sky مشاهدة السباق عبر الإنترنت من خلال خدمة NOW المملوكة لشركة Sky. تتوفر التصاريح اليومية والشهرية بسعر يبدأ من 14.99 جنيهًا إسترلينيًا.
- الآمال البريطانية: وسيمثل المملكة المتحدة ثلاثة سائقين، لويس فوستر، وكاثرين ليج، وجاك هارفي. يتنافس فوستر مع فريق رحال ليترمان لانيجان ريسينغ. وبعد حصوله على المركز الثاني عشر في العام الماضي، حصل على المركز الحادي والعشرين في نقطة الانطلاق على شبكة الانطلاق لهذا السباق. تقود Legge ذات الخبرة – المرأة الوحيدة في السباق – فريق HMD Motorsports مع AJ Foyt Racing، بدءًا من المركز السادس والعشرين. أخيرًا ، تأهل هارفي ، الذي كان يقود فريق Dreyer & Reinbold Racing ، إلى المركز التاسع والعشرين قبل أن يؤدي انتهاك فني بعد التأهل إلى هبوطه إلى الجزء الخلفي من الملعب المكون من 33 سيارة.
- المتنافسون الرئيسيون: يدخل الفائز بسباق Indy 500، حامل لقب IndyCar وصاحب المركز الأول، Alex Palou، السباق الأيقوني باعتباره المرشح الأوفر حظًا. ومع ذلك، فإنه سيواجه ضغوطًا من منافسين أقوياء مثل كايل كيركوود، وديفيد مالوكاس، وكريستيان لوندجارد، الذين أظهروا جميعًا سرعة هائلة هذا الموسم.
- تهديد فريق Penske: لا يمكن للمرء أن يستبعد فريق Penske القوي بقيادة الفائز مرتين جوزيف نيوجاردن. يسعى النجم الأمريكي بشدة إلى شق طريقه إلى ترتيب البطولة ويجد دائمًا طريقة للتفوق في هذه المرحلة الضخمة.
- رأس مزدوج: يبدأ هذا السباق الأمريكي الأسطوري يوم الأحد برأسين مزدوجين مذهلين لعشاق رياضة السيارات. من المفترض أن ينتهي سباق Indy 500 في الوقت المناسب لينتقل المشاهدون إلى سباق الجائزة الكبرى الكندي، والذي يبدأ في الساعة 9 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة.
