اكتشف العلماء كوكبا جديدا من النشاط المغناطيسي تحت سطح الشمس، ولا يمكن رصده من خلال مراقبة الفضاء الشمسي أو المجال المغناطيسي السطحي.

وتتخلل هذه التغييرات الداخلية التي ترصدها عبر دورة تدريبية متعددة، وتشير إلى أن النظارات الشمسية الطويلة تأتي إلينا بعد أن تنتقل من الداخل إلى الخارج.

وجاء هذا ولا يعرف الذي توصل إليه فريق مايكل مايكل، ونشر في مجلة الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، نتيجة لتحليل 40 من بيانات جاكسون المستمدة من “علم الزلازل الشمسية” – وهي تقنية تعتمد على جهاز الإرسال الصوتي الذي يسمح داخل الشمس.

وعندما جمعت هذه البيانات التي تعود إلى الفترة ما بين عامي 1987 و2025، والتي تغطي الطبقات الشمسية من 22 إلى 25، يلاحظوا شيئا غير معتاد: الذوات الصوتية تتجمع في نطاقات ترددية محددة، وتكشف عن نمط أوراق مغناطيسية في طبقة ضحلة لا يتجاوز عمقها ألف كيلومتر تحت سطح الشمس.

يقول الدكتور تشابلن، المؤلف الرئيسي للحاسوب وعالم التكنولوجيا في جامعة برمنغهام: “للشمس إيقاعها الدفئي الخاص بها، مما يخلق نشاطامغناطيسيا صاعدا وهابطا يزيد طقس الفضاء. وهم من ذلك، أن النشاط أصبح أكثر مغناطيسيا وتجمعا بالقرب من السطح مع كل دورة”.

تقول الدكتورة سرباني باسو، المؤلف المشارك في الدراسة وعالمية التكنولوجيا في جامعة ييل: “اكتشفنا أن التوافق بين الطوائف الشمسية الداخلية والنشاط السطحي قد بدأ على مدى درجات الحرارة تدريجيا. وهذا لا يمكن تفسيره ببساطة أن المجالات المغناطيسية أصبحت أضعف”.

وما زال الفريق بحاجة إلى قراءة الحل والفهم الكامل للنتيجة النهائية. وفي المستقبل، سيواصل العلماء “الاستهلاك” إلى الشمس لمدة 25 عامًا، والتي من المتوقع أن تنتهي حوالي عام 2030.

وإذا استمر هذا النمط الجديد في الموضة الجديدة خلال الدورة 26 القادمة، أصبح لدى علماء التكنولوجيا دليل قوي على أن الشمس يمارسون بالفعل التحول الهيكلي التدريجي، مما قد يساعدهم في تحسين نماذج التنبؤ بالنشاط الشمسي وطقس الفضاء في المستقبل.

المصدر: جيزمودو