أبلغت والدة نجم السنوكر وشقيقته عن احتيالهما بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني بعد نزاع عائلي مرير | أخرى | رياضة

تم نقل ماثيو سيلت إلى المحكمة من قبل والدته سوزان هيكنبوثام

من المقرر أن يتم إبلاغ والدة وأخت نجم السنوكر إلى وزارة العمل والمعاشات التقاعدية (DWP) بشأن الاحتيال المزعوم في المزايا بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني. جاء هذا الوحي بعد نزاع عائلي مرير تورط فيه ماثيو سيلت، الذي فاز ببطولة الهند المفتوحة في عام 2019. ووجد نفسه متورطًا في الفوضى عندما رفعت والدته، سوزان هيكنبوثام، دعوى قضائية ضده وشقيقتيه، كلير نوبل وشارلوت هامبلين.

وزعمت السيدة هيكنبوثام أن سيلت وشقيقتيه “أجبروها” على تسليم ملكية منزلها الذي تبلغ قيمته 500 ألف جنيه إسترليني في رومفورد، إسيكس. وفي حديثها أمام محكمة مقاطعة وسط لندن، زعمت أنها تعرضت “للتنمر” لإجبارها على التوقيع على صك في عام 2019، لنقل كل المصالح في العقار إلى ابنتها كلير، بعد أن تلقى أطفالها إشعارًا بالإخلاء.

وقالت السيدة هيكنبوثام، التي عاشت في منزل رومفورد منذ عام 1998، إنها وقعت على المنزل تحت “الإكراه والإكراه والتأثير غير المبرر”.

ومع ذلك، رفض القاضي سيمون مونتي ادعائها، الذي حكم بأن الفعل صحيح. لقد قدم للسيدة هيكنبوثام حصة قدرها 10 في المائة من قيمة العقار اعترافا بالمال النقدي الذي ساهمت به عند شراء المنزل.

ومضى القاضي مونتي ليجد أن السيدة هيكنبوثام وكلير كانا متورطين في عملية احتيال تتعلق بمزايا الإسكان بين عامي 2000 و2019، مما أدى إلى دفع أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني للأولى.

تقرر أنه على الرغم من أن المنزل كان قانونيًا باسم كلير خلال فترة الـ 19 عامًا، إلا أن السيدة هيكنبوثام كانت المالك المستفيد الحقيقي حتى تم توقيع سند الملكية.

ونتيجة لذلك، تم الحصول على ما يقرب من عقدين من مدفوعات الإسكان التي طالبت بها السيدة هيكنبوثام والموجهة إلى كلير باعتبارها صاحبة المنزل المفترضة، عن طريق “الاحتيال”.

وتعليقًا على القضية، قال القاضي مونتي: “لم يكن إيجارًا حقيقيًا بل كان زائفًا، تم إنشاؤه والحفاظ عليه بغرض تقديم سوزان كمستأجرة عندما علمت كل من سوزان وكلير أن سوزان احتلت العقار كحق.

“لقد تم الدخول فيه لخداع السلطة المحلية لتزويد سوزان بإعانة الإسكان لدفع ثمن الرهن العقاري. ولم يكن لسوزان الحق في الحصول على هذه المزايا. كانت تعرف ذلك وكذلك عرفت كلير.

“ارتكبت سوزان، بمساعدة كلير، ما يبدو أنه عملية احتيال في مزايا الإسكان بين عامي 2000 و2019 من خلال إعداد اتفاقية إيجار زائفة، مع تسمية المستأجر بالمالك الحقيقي للعقار، عن علم من أجل الحصول على إعانة الإسكان التي تم استخدامها لدفع الرهن العقاري.

“لا أعتقد أن شارلوت كانت متورطة. ماثيو لم يكن متورطا. أنوي الإبلاغ عن سوزان وكلير إلى السلطات المختصة فيما يتعلق بالاحتيال الواضح على المزايا. هذا أمر مؤسف للغاية، ويجب أن أقول إنه نهاية متوقعة تماما لهذه الإجراءات غير السعيدة.”

وخلال المحاكمة في وقت سابق من هذا العام، استمعت المحكمة إلى أن عقار رومفورد كان مملوكًا في الأصل لوالد الرياضي مايكل سيلت.

وزعمت السيدة هيكنبوثام أنها اشترت المنزل من زوجها السابق مقابل دفعة أولى قدرها 7500 جنيه إسترليني في عام 2000، ولكن تم تسجيله باسم كلير لأنه سيكون من الأسهل عليها تأمين رهن عقاري.

جادلت السيدة هيكنبوثام بأنها المالك الحقيقي للعقار، على الرغم من أنه مملوك قانونيًا لكلير حتى عام 2019. وفي تلك المرحلة، وقعت العائلة على وثيقة تنقل ملكيتها في العقار إلى كلير.

ومع ذلك، بعد أن طلب الأشقاء من والدتهم مغادرة المنزل وأرسلوا لها إشعارًا بالإخلاء، رفعت دعوى قضائية بدعوى أن الوثيقة غير صالحة.

وقال القاضي مونتي: “على الرغم من أنه يبدو من الواضح أن سوزان وضعت ثقتها في كلير، إلا أن الفعل تم بشكل مستقل.

“لقد تم إرساله إلى سوزان في الوقت المناسب حتى تعترض عليه. وأتيحت لسوزان الفرصة لقراءته وأخذ النصيحة بشأنه. وأنا راضٍ أيضًا لأنني وجدت أنه تم تنفيذه بشكل صحيح.

“أرفض دليل سوزان بأنها لم تتلق الرسالة من المحامين وأن شخصًا ما قد اعترض منشورها لأنه من غير المرجح أن يكون صحيحًا.

“يذهلني أيضًا أنه كان من الممكن أن يكون الأمر غير عادي – لو كان الاجتماع مؤلمًا، حيث كان الأطفال يصرخون عليها، ولو تم إجبارها أو إقناعها بشكل غير صحيح بالتوقيع على الوثيقة – أن سوزان لم تكن لتقول أي شيء لأطفالها بعد عام 2019، لكنها بدلاً من ذلك استمرت كما كانت من قبل، مستخدمة الأموال الممنوحة لها من كلير لتمويل شراء المجوهرات وتعيش بشكل عام نفس الحياة التي كانت تعيشها دائمًا. لهذه الأسباب، يجب رفض ادعاء سوزان.”