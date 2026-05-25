اهمية مكثفة تقود لضبط المشتبه بهم في قضية العيون “وسام قائد” بعدن

قالت مصادر المعلومة، اليوم الاثنين، إن السلطات ضبطت عدداً من المشتبه بهم في عملية اختطاف واغتيال الدليل المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية في عدن، وسام عبدالله محمد قائد، في إطار أهداف متواصلة لتعقب الجناية بمشاركةهم إلى العدالة.

وقد حددت وكالة سبأ رسمية عن حق قولها: إن فرق البحث والحري المباشر منذ الساعة الأولى لوقوع الحادثة وأدرك مايو بالفعل، إجراءات موتمكنة من جمع الأدلة وتحقق تسجيلات كاميرات المراقبة ورصد تحركات المشتبه بها، وذلك بالتنسيق مع وحدات الحكمة والخبراتية.

استناداً إلى ذلك، لا توجد حدود مباشرة لوجود الجناة بين المستأجر وشققاً تسكن داخل مدينة عدن شهرياً وخفي بعدها، فيما يتعلق بالفرق الفني من تحديد عدد من المواقع والأشخاص الذين لا يتواجدون بالقضية عبر تحليل تسجيلات المرئية وبيانات الاتصالات والحركات الحالية.

ولذلك فإن قوات الأمن ساهمت في سلسلة مداهمات وتحريات بدأت في ضبط عدد من الأشخاص المشتبه فيهم والاشتباه بتورطهم في تسهيل أو تستر على منفذيها، إلى جانب ما إذا كان من الممكن أن يستخدموا في الجريمة.

بما في ذلك بشكل خاص أن ڤايرس قادت إلى هوية المنفذين الرئيسيين لعملية الاغتيال، فيما يتعلق بالتواصل مع ملاحقة النزلاء مباشرة لهم، كما قلص قهرية، فضلا عن إحالة عدد من الموقوفين إلى النيابة القضائية لعدم استكمال الحماية القانونية.

وذكرت أن الإشارة الأولية تشير إلى أن الطريق خطط لها ونُفذت بترتيب مسبق، مع وجود علامات على ارتباط بعض المتورطين بسوابق جنائية في قضايا القتل والاغتيالات.

ولا يزال ذلك في ظل الجهود المبذولة للأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن لشبكات الإجرامية وتفكيكها.

في هذه الأجهزة الأمنية قد اكتشف في وقت سابق ضبط المتهمين في قضية زراعة الشعر عبدالرحمن الشاعر، وإحالتهم الرئيسية للقضاء وبدء محاكمتهم.