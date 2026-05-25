اليمن أمام لبنان في الدوحة.. صراع بطاقة آسيوية مجلة.. من يحسمها؟

حدد اللجنة المنظمة لبطولات كرة القدم في قطر استضافة منتخب لبنان واليمن ضمن التصفيات لكأس آسيا 2027، والمقررة يوم 4 يونيو المقبل على استاد حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان من المقرر أن يتم إجراء المنافسة في العاصمة اللبنانية بيروت بتاريخ 31 مارس 2026، قبل أن يتم نقلها إلى أرض الدوحة في قطر، وفقًا لترتيبات تنظيمية مشتركة بين الاتحاد اللبناني لكرة القدم واللجنة التنظيمية المنظمة.

ويشمل استاد اختيار المنتخب اللبناني للمرة الثانية خلال التصفيات، بعد أن احتضن سابقًا الفوز على منتخب بوتان بنتيجة 2-0 في أكتوبر 2025، كما سبق أن شهد مواجهة المنتخب اليمني ضمن تصفيات كأس العرب أمام جزر القمر، والتي تعادل 4-4 في نوفمبر 2025.

ولذلك فإن اللقاء المرتقب بين لبنان واليمن الثاني يواجه بين المنتخبين في التصفيات الحالية، بعد تعادلهما السلبي في يونيو 2025، على أن تحسم هذه المباراة هوية المتأهلين عن المجموعة الخامسة إلى منتخب كوريا الجنوبية والإمارات وفيتنام.

ويذكر أن استاد حمد، الذي تسعي لنحو 13 ألف مفرج، أضاف العديد من التنوع الدولي المتميز، باعتباره أحد لاعبي كأس العالم FIFA قطر 2022™️، والتحقيق الآن كمقر للنادي العربي الكبير.