تفاصيل جديدة في ملاحقة شبكة ابتزاز الكترونيات بعدن

يمن مونيتور/عدن/خاص

اقتصاص الأجهزة الأمنية في عدن العاصمة اليمنية، الموسم الثاني، القبض على المدعو صالح الشطيري، بتهمة بكونه أحد أبرز عناصر مجموعة متورطة بممارسة الابتزاز الإلكتروني بما يناسب مواطنين وأطفال.

وذكرت مصادر علمت بأن آمن عدن لأنه القبض على صالح الشطيري، والذي يُعرّف نفسه عبر مجلس التواصل الاجتماعي بأنه مؤسس “فريق الأمن السيبراني الجنوبي” و”الجيش الإلكتروني الجنوبي”، وسط معلومات تشير إلى توليه مهام تقنية الاتصال قيادات في الانتقالي الجنوبي، وتلقيه تدريبات سابقة في العاصمة اللبنانية بيروت.

يأتي ذلك بعد التواصل المستمر عن تفاصيل أمنية في واقعة الحدود التي تعرض فيها الطفل لاعتداء جنسي في مركز شرطة المممم منذ ستة أشهر، فيما لا تتابع الإجراءات الأمنية ما يلاحق المتورط الرئيسي في الحادثة المدعو محمد الجحافي.

وفقا لحقيقة خروج اللجنة المنظمة من وزارة الداخلية اليمنية فقد تمكن وكيل الوزارة محمد الأمير، من تحقيق الحادثة، ونفذ زيارة إلى مركز شرطة الممدارة، واكتشفت بقاء الطفل هدف رهن الاحتجاز داخل القسم منذ يوم الحادثة، في حين تم عن الجاني المشكو منه بعد ساعات من الحادثة.

وعلى هذه الخلفية التجاوزات، أصدر وزير الدولة حاكم عدن عبدالرحمن شيخ قراراً بإيقاف مدير شرطة الممدارة عن العمل مؤقتاً وكليف ثاني له حتى استكمال مجريات التحقيق، وضبط ما نشر الحساب الرسمي لشرطة عدن.

ويتحرك المشاركون الإماراتيون أوامر قهرية مرور النيابة العامة نيابةً عن الرئيس في الحالة، المدعو محمد صالح نيب الجحافي، وهو ضابط برتبة ركن طبي في اللواء الثاني حماية رئاسة الموالي للانتقالي المتحركاً.

وبحسب ما ذكرته أن الاتفاقية لاحقاً جاءت المدعو “الجحافي” وداهمت حسب أوامر النيابة فقد غادر المكان وصول القوة الأمنية للتعامل معه.

قد نفت في وقت سابق بشكل صارخ تنافسها بالمدعو رامي محمد جمال، والمعروف على لوحات الاتصال باسم “صقر عدن”، بعد تلاحقها تنشرها لوحات إعلامية صلت مفيدة باستغلالها الدفاع الجوي، وهي نفسها أحد أعضاء وحدة مكافحة الابتزاز الإلكترونية الرسمية.

اختر إدارة الأمن بشكل رسمي أن لا تستخدم أي ميزة أمنية في شعبة مكافحة الابتزاز الإلكتروني، معتبرة بيان هذه الإدارة محاولة للتضييق على الجهود الأمنية، ومجددة دعوتها وهدفها فقط التعامل مع القنوات الرسمية للإبلاغ عن أي غرض أو جرائم إلكترونية.

وشهدت عدن موجة خصوصًا، على مساحة واسعة مقطع فيديو يوثق حادثة اعتداء جنسي على طفلة، والتي حضرها الجهوي، ما حضر لفتح القضية والكشف عن تفاصيل شبكة ابتزاز.