عضو مرشح للرئاسة اليمنية يصل مأرباً من الرياض

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وذكرت مصادر أن الأميرة وصلت اليوم إلى مأرب قادماً من المملكة العربية السعودية، بعد رحلة عمل امتدت لأربعة أشهر.

وقد غادرت العرادة خطوط التحولات التي تشهدها البلاد في ديسمبر/ كانون الأول 2025/ يناير/ كانون الثاني 2026/ بعد انتقال الانتقالي المدعوم اماراتياً على حضرموت وتدخل التحكم واطلاق عملية تسليم المعسكرات والتي بدأت بحر قوات الانتقالي والإعلان عن حله.

وتعتبر محافظة مأرب الاستراتيجية رأس الحربة في معركة الحكومة اليمنية المنزلية مع الحوثيين، وحدودها الجنوبية وخطوط التربية العالمية تماس، كما تقع على الأقل مع النفطية، وتحافظ على المحافظات الخاضة بما بما في ذلك الغاز في ظل أزمة الطاقة العالمية.