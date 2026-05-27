تدعم المؤسسة الاجتماعية الاسكتلندية الجهود السيبرانية الوطنية

قام مركز Cyber ​​and Fraud Centre، وهو مؤسسة اجتماعية مكرسة لتحسين المرونة السيبرانية الوطنية في اسكتلندا، بضخ أكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني من الدعم المالي في مشاريع الأمن السيبراني في جميع أنحاء البلاد في العام الماضي.

انتقلت المنظمة إلى نموذج المؤسسة الاجتماعية في يناير 2025، متعهدة بإعادة استثمار الأرباح الناتجة عن خدماتها السيبرانية المهنية الأساسية B2B التي تقدم العودة إلى مبادرات أوسع لدعم مرونة المجتمع السيبراني في اسكتلندا، وحماية المنظمات الأكثر عرضة للخطر أو الأقل قدرة على حماية نفسها.

وكان من بين المستفيدين من التمويل الجمعيات الخيرية، والمجموعات المجتمعية، ومقدمي الإسكان الاجتماعي، والشركات الصغيرة، والأفراد المتأثرين بالاحتيال عبر الإنترنت.

قال جود ماكوري، الرئيس التنفيذي لمركز الاحتيال السيبراني: “باعتبارنا المؤسسة الاجتماعية الوحيدة للأمن السيبراني في اسكتلندا، فإن هدفنا يتجاوز تقديم الخدمات. نحن نعيد استثمار وقتنا وخبرتنا ومواردنا لدعم المجتمعات التي نخدمها، مما يساعد على ضمان عدم استبعاد المؤسسات من الحماية وأن المرونة السيبرانية متاحة للجميع”.

“مع تعرض المؤسسات لضغوط متزايدة لإظهار معايير قوية للأمن السيبراني لفتح الفرص التجارية، أصبحت المرونة السيبرانية الآن ضرورة اقتصادية بقدر ما هي ضرورة أمنية.

“نحن فخورون للغاية بالتأثير الذي حققناه في عامنا الأول كمؤسسة اجتماعية وممتنون لكل من ساهم. ومع استمرار المركز في النمو، تنمو أيضًا قدرتنا على رد الجميل. وعلى مدار العام المقبل، سنواصل توسيع برامجنا، مع التركيز بشكل خاص على تطوير خط المساعدة الخاص بالاستجابة للحوادث. [reachable on 0800 1670 623] لتقديم مشورة مستمرة – وليس مجرد نصيحة خاصة بحادثة معينة.”

تأثير المجتمع عمل المركز على العديد من المشاريع خلال الأشهر الـ 12 الماضية، بما في ذلك تقديم تدريب أمني معتمد من CPD بقيمة 1.4 مليون جنيه إسترليني و”MOTs” إلكترونية مجانية بقيمة 45000 جنيه إسترليني للجمعيات الخيرية والشركات الصغيرة والمتوسطة وهيئات الإسكان الاجتماعي؛ توفير 50 ​​مكانًا مجانيًا في برنامج التعليم التنفيذي لقادة القطاع الثالث وأعضاء مجلس الإدارة؛ ودعمت أكثر من 700 فرد وقعوا ضحايا المحتالين عبر الإنترنت، مع منع أو استرداد خسائر تقدر بـ 1.6 مليون جنيه إسترليني. كما أنها تعمل أيضًا على الخطوط الأمامية، حيث تقدم ما يزيد عن 500000 جنيه إسترليني من الدعم المباشر لمساعدة المؤسسات على الاستجابة والتعافي من اختراق البريد الإلكتروني التجاري (BEC) وهجمات التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية، بينما أوقفت التدخلات القائمة على المعلومات الاستخبارية 10 هجمات رفض الخدمة الموزعة (DDoS)، مما أدى إلى تحقيق وفورات تقدر بحوالي 100000 جنيه إسترليني للمؤسسات المستهدفة. قال جيري بريتون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Street Soccer، وهي مؤسسة خيرية مقرها إدنبرة تقدم خدمات التعليم والصحة العقلية وشبكات الدعم الاجتماعي وغيرها من الفرص من خلال كرة القدم: “كمنظمة خيرية، كنا بحاجة إلى شريك يفهم القيود المفروضة على مواردنا وأهمية حماية البيانات الحساسة. قدم لنا الفريق في مركز Cyber ​​and Fraud Center في اسكتلندا رؤية واضحة ومحددة الأولويات لنقاط الضعف لدينا، مما سمح لنا بالتركيز على المجالات الأكثر أهمية. “لقد ساعدتنا نصائحهم الاستباقية والمصممة خصيصًا على تعزيز مرونتنا السيبرانية خطوة بخطوة، وقد أدى عمق اختباراتهم ودعمهم المستمر إلى تغيير قواعد اللعبة.” وفي مكان آخر، يستثمر المركز في القوى العاملة الأمنية المستقبلية من خلال شراكة مستمرة مع المركز الإلكتروني الشهير على المستوى الوطني في جامعة أبرتاي في دندي، حيث قدم من خلالها وظائف مدفوعة الأجر للمتسللين الأخلاقيين الطموحين، والذين وجد أكثر من 70 منهم وظائف مباشرة منذ بدء برنامج الجامعة في عام 2020. كما تعاون المركز أيضًا مع 20 مدرسة وأكثر من 200 فتاة وشابة لتشجيعهم على التفكير في ممارسة وظائف في هذا القطاع.