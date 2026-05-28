نجاح مشروع تكنولوجيا المعلومات: بودكاست تحميل وقت التوقف الأسبوعي للكمبيوتر

على الرغم مما يبدو أنه أفضل الخطط الموضوعة، إلا أن مشاريع تكنولوجيا المعلومات عرضة للتجاوزات وأحيانًا الفشل. يتذكر جيسون أولكوفسكي، كبير مسؤولي الإستراتيجية في Creatio، أنه في الماضي، فشلت مشاريع تكنولوجيا المعلومات مما تسبب في مشكلات كبيرة في العمل مثل عدم القدرة على شحن منتج لأنه لم يكن على علم بما كان موجودًا في سلسلة التوريد والمخزون. لكنه يقول: “هذه الأشياء أصبحت الآن أقل ومتباعدة”. ومع ذلك، فهو يقول إن 75% من جميع مشاريع تكنولوجيا المعلومات غالبًا ما تفشل في تحقيق تأثير على الأعمال. وفي شرحه للسبب وراء هذه الإخفاقات، يقول: “إنك تبدأ تشغيل شيء ما، وتتحرك البيانات، وتراقب النظام باستخدام لوحات المعلومات، ولكن [the application] لا يحل أبدًا احتياجات العمل.”

ومن خلال خبرته، في الحالات التي تفشل فيها مشاريع تكنولوجيا المعلومات في تحقيق تأثير على الأعمال، غالبًا ما يكون ذلك بسبب أن سير العمل ليس صحيحًا. ما يعنيه هذا، وفقًا لأولكوفسكي، هو أنه بمرور الوقت، يبدأ العمل خارج أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي أنفقت الشركة وقتًا ومالًا في تنفيذها.

ويقول: “أنا متأكد من أنك رأيت ذلك؟ لديك الحل المؤقت الذي يصبح دائمًا، مثل جدول البيانات الذي يبدأ الناس في الاعتماد عليه”. بالنسبة لأولكوفسكي، تمثل هذه الحلول مؤشرات الفشل داخل المؤسسة، حيث يتم العمل في نهاية المطاف خارج نظام تكنولوجيا المعلومات.

السبب وراء حدوث ذلك، وفقًا لأولكوفسكي، هو أن فرق المشروع تتعثر في التنفيذ. ويقول إنهم يقضون وقتًا طويلاً في تكرار المتطلبات مع مجموعة من الأشخاص، مما يؤدي في النهاية إلى الابتعاد عن الرؤية الأصلية. بالإضافة إلى إغفال التركيز الأساسي للمشروع، يقول: “لا يمكنك مواكبة ما يحدث ويتغير في العمل أثناء قيامك بكل هذا العمل الثقيل”.

يوصي أولكوفسكي بإشراك الأشخاص المناسبين في عملية توجيه المشروع بالإضافة إلى الإدارة القوية لعملية التنفيذ. ولكن حتى مع وجود المزيج الصحيح من الأشخاص في فريق المشروع والحوكمة القوية، يقول: “أحد الأشياء التي أراها هو أنه فقط عندما يرى الناس ذلك فعليًا ويضعون أيديهم على ما ستقدمه، هل يدركون فجأة أنهم بحاجة إلى شيء مختلف قليلاً، والذي لا يعكس في الواقع كيفية عملهم بالضبط”.

وهو يحث فرق تكنولوجيا المعلومات في الأعمال على العمل على تقديم الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق، والتي تركز في البداية على معالجة أكبر نقطة ضعف في العمل. ويقول إن هذا يوفر أفضل فرصة لإحداث تأثير على الأعمال. بدءًا من هذه القاعدة، يوصي فريق المشروع بالتركيز على التكرار وإضافة قيمة مستمرة إلى العمل بمرور الوقت.

في حين أن نهج الانفجار الكبير أو الشلال لتسليم مشروع تكنولوجيا المعلومات دفعة واحدة قد تم استبداله إلى حد كبير بنهج رشيق لتسليم المشروع، يقول أولكوفسكي: “أحد الأشياء التي لا يزال الكثير منا يراها في الصناعة هو أن التنفيذ الأولي يشبه إلى حد ما Wagile – قليل من الشلال لأنه يجب أن يكون لديك مجموعة من النطاق والمتطلبات والهدف الذي تريد تحقيقه، ثم التكرارات الرشيقة.”

بعد المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع، يقول إنه يتبع نهجًا رشيقًا، ويتكرر حول دورات متطلبات العمل والتسليم.

حتى عند اعتماد منهجية سريعة، يحث أولكوفسكي فرق تكنولوجيا المعلومات على التفكير في تقديم نماذج أولية لمستخدمي الأعمال. “يمكنك إنشاء نموذج أولي بطريقة تسمح للمستخدمين باللمس والشعور [the application] ويضيف: “وانظر كيف يعمل سير العمل وواجهة المستخدم لفرقهم وأعمالهم”.

مع بدء الشركات في إعادة هندسة سير العمل للاستفادة من الذكاء الاصطناعي (AI) واستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل، يعتقد أولكوفسكي أن النماذج الأولية يمكن أن تساعد فريق المشروع ورعاة المشروع على الكشف عن الثغرات التي ربما لم يتم الكشف عنها عادةً إلا بعد بدء المشروع، حيث تؤثر الثغرات بعد ذلك على الأعمال.

وهو يحث قادة تكنولوجيا المعلومات والأعمال على استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التجريبية لفهم أي مسارات العمل منطقية من منظور الأعمال، وأي منها يوفر أكبر فرصة لتحقيق هدف تمكين الإنسان ووكيل الذكاء الاصطناعي من العمل معًا. التحدي الذي يراه هو أن رعاة المشروع قد يميلون إلى تجاوز الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق لسير عمل الذكاء الاصطناعي. يقول: “أعتقد أن أحد الفخاخ التي يقع فيها الناس ربما يكون توسيع نطاقهم أكثر من اللازم”.