الصين تدعو إلى تنشيط الأمم المتحدة وسط الصراعات العالمية المتزايدة

وأكد وزير خارجية الصين وانغ يي أنه على الرغم من إخفاقاتها الأخيرة، تظل الأمم المتحدة “الهيئة الأكثر موثوقية وشرعية في النظام الأمني ​​المتعدد الأطراف” وحجر الزاوية في النظام الدولي القائم على القواعد.

وشدد على الحاجة إلى إحياءها وتنشيطها، مع إجراء إصلاحات في الوقت المناسب لمعالجة المشاكل التي تواجهها الأمم المتحدة ولجعلها ذات صلة وفعالة.

وكان وانغ يتحدث في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماع رفيع المستوى بشأن “التمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز النظام الدولي الذي محوره الأمم المتحدة”، الذي انعقد يوم الثلاثاء 26 مايو في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وعقد الاجتماع بمبادرة من الصين. وشارك في المناقشة حوالي 20 دولة.

كما ألقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمة في الاجتماع، حيث أشار إلى أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم ارتفاعا غير مسبوق في الصراعات الجيوسياسية، فإن احترام القانون الدولي قد تآكل بشكل خطير، وغالبا ما “يشل” مجلس الأمن.

وادعى وانغ أن السبب الجذري للفوضى التي نشهدها اليوم ليس أن روح الأمم المتحدة أصبحت عتيقة، بل أن النظام الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية ـ وكلاهما منصوص عليه في الميثاق ـ لا تلتزم بها الدول القوية.

وانتقد الإجراءات العسكرية والاقتصادية والسياسية الأحادية التي غالباً ما تتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها، مدعياً ​​أن مثل هذه الأعمال تقوض روح الميثاق، وحذر من أن وقت مثل هذه المحاولات للسيطرة على الشؤون الدولية قد ولى.

وادعى وانغ أن الطرق الأساسية التي يمكن من خلالها معالجة مشاكل الأمم المتحدة هي البدء في الإصلاحات التي ستعكس الحقائق المتغيرة للسياسة العالمية. وناشد دول العالم الالتزام بمبادئ التعددية والتعاون.

وتحدث كل من وانغ وجوتيريش عن جعل هيئات صنع القرار العالمية أكثر تمثيلا وشمولا، مع وانغ أيضا حث على الدول الأعضاء مواءمة سياساتها مع ميثاق الأمم المتحدة.

وطالب وانغ الأعضاء بالتأكد من أن مقترحاتهم داخل المجلس “موضوعية ومحايدة وشاملة” دون أي نية “لفرض” أجندة معينة.

وتحدث العديد من المشاركين الآخرين في الاجتماع، حيث أكد ممثلون من الجنوب العالمي على ضرورة الالتزام بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الميثاق في عمل الأمم المتحدة وهيئات صنع القرار التمثيلية.

ومن بين الممثلين الآخرين الذين تحدثوا خلال الاجتماع وزراء خارجية عدة دول، بما في ذلك كوبا وباكستان، ومسؤولون من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، من بين آخرين.

فلتعيش كوبا في سلام

وفي كلمته أمام التجمع، طالب وزير الخارجية الكوبي إدواردو رودريجيز باريلا مجلس الأمن “على الأقل بمحاولة” تنفيذ تفويضه الأساسي ومنع الولايات المتحدة من فرض حصار غير قانوني وإصدار تهديدات ضد بلاده.

وشدد على أن محاولات توجيه اتهامات جنائية ضد راؤول كاسترو والحصار المستمر للطاقة على كوبا هي أعمال “فاضحة أخلاقيا”، وهي جزء من الإجراءات الأمريكية التي أدت إلى تآكل السلام والأمن الدوليين والقانون الدولي.

وأشار أيضًا إلى إخفاقات مماثلة للأمم المتحدة في منع الإبادة الجماعية في غزة أو “العدوان الإمبريالي” الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، مدعيًا أن تجاهل القانون الدولي والحث على الحروب المتكررة يأتي من الإيمان العميق بفلسفة النهب والسلب.

“بمجرد أن تختفي فلسفة النهب، ستختفي فلسفة الحرب”، هذا ما اقتبسه رودريغيز من خطاب ألقاه فيدل كاسترو في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1960.

ونفى مزاعم إدارة دونالد ترامب بأن بلاده تشكل تهديدا لأمنها القومي، قائلا إن كوبا “لا يمكن أن تشكل تهديدا” لأي شخص.

وقال رودريغيز إن كوبا “ليست عدوا للولايات المتحدة، ولا ترغب في أن تكون كذلك، على الرغم من الخلافات الكبيرة مع حكومتها”.

وكرر التحذير بأنه إذا واصلت الولايات المتحدة تهديداتها بغزو كوبا وتثبيت حكومتها العميلة هناك بالقوة، فإنها ستواجه مقاومة شرسة من الشعب الكوبي حتى النهاية.

