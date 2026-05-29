كوبا تدين الحظر النفطي الأمريكي ووصفته بأنه “عمل حرب” في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

متحدثاً أمام مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء 26 مايو/أيار برونو وزير الخارجية الكوبي صرح رودريغيز وأن قرارات واشنطن، التي ترقى إلى مستوى “عمل حرب”، يمكن أن تؤدي إلى “كارثة إنسانية” إذا استمر تنفيذها، لأنها “تقتل وتسبب المعاناة” بين الكوبيين. وفي ضوء ذلك، دعا المجتمع الدولي إلى التدخل والسماح لكوبا بممارسة حقها في الوجود.

“إن الحظر النفطي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا يعادل في آثاره الحصار البحري، وهو عمل من أعمال الحرب والإبادة الجماعية التي تُخضع السكان الكوبيين لظروف تهدد سلامتهم ووجودهم، ويشكل “عقابًا جماعيًا” قاسيًا وعشوائيًا يتسبب اليوم في الوفيات، كما يتجلى في تضاعف معدل وفيات الرضع، من 4.0 إلى 9.9 لكل ألف مولود حي، أو انخفاض متوسط العمر المتوقع للأطفال المصابين بالسرطان من 85٪ إلى 65%” قال رودريغيز.

لقد تم منع كوبا من الوصول بشكل موثوق إلى الوقود منذ ديسمبر 2025.

في حين أن تجارتها مع فنزويلا، أحد مورديها الرئيسيين للنفط، كانت متوقفة بالفعل بسبب الحصار البحري الأمريكي المفروض على فنزويلا في ديسمبر، فقد تم حظر الطريق التجاري مرة أخرى بعد 3 يناير، عندما هاجمت القوات الأمريكية فنزويلا واحتجزت الرئيس آنذاك نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس (المحتجزة الآن في نيويورك). كأول أمر عمل بعد هجوم 3 يناير/كانون الثاني، أمرت واشنطن بتعليق جميع شحنات النفط الخام إلى كوبا، التي تعتمد بشكل كبير على الهيدروكربونات في أداء البلاد على جميع المستويات تقريبًا (الكهرباء، والصحة، والتعليم، والإنتاج، والنقل، والتجارة، وما إلى ذلك).

وفي نهاية يناير/كانون الثاني، هددت واشنطن بفرض عقوبات ضريبية على أي دولة تبيع النفط لكوبا. وصلت سفينة روسية واحدة فقط خلال عام 2026 بأكمله. وقد تدهور الوضع بسرعة بالنسبة للسكان المدنيين. يضاف إلى ذلك الحصار الاقتصادي والتجاري المفروض على كوبا منذ الستينيات والذي يهدف، إلى جانب الحصار على الطاقة، إلى تدمير العملية الثورية التي بدأت في عام 1959.

ضد النفاق الدبلوماسي

كما انتهز وزير الخارجية الكوبي الفرصة لانتقاد التصريحات التي أدلت بها الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس، التي وفقا لرودريغيزيطبق “معايير مزدوجة” عندما يتحدث عن كوبا: “فإنه يفتقر إلى الموضوعية وينم عن ازدواجية واضحة في المعايير بعدم الاعتراف بأن العقوبة الجماعية غير القانونية والقاسية وغير العادلة التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة على الشعب الكوبي ـ مع تشديد غير مسبوق للحصار، والحظر النفطي، والتهديد العسكري ـ تشكل الأسباب الرئيسية للوضع الصعب الذي يواجهه الكوبيون اليوم”.

“كما لم يكن هناك أي تعبير عن القلق أو الدعم للعديد من الشركات والمواطنين الأوروبيين الذين يتعرضون للتهديد والأذى بسبب الإجراءات الأمريكية الأخيرة، والتي من الواضح أنها تتجاوز الحدود الإقليمية وغير قانونية”. قال رودريغيز ردا على تصريحات كالاس.

“حمام دم”

علاوة على ذلك، أكد رودريغيز، مرددا كلمات الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، أنه إذا هاجمت الولايات المتحدة كوبا، فإن ذلك سيؤدي إلى “حمام دم”. وفي عدة مناسبات، قال ترامب إنه يدرس إمكانية مهاجمة كوبا لوضع حد للحكومة الثورية، وهي الخطوة التي رفضتها هافانا وحلفاؤها بشكل قاطع. مثل روسيا والصين.

في هذا الصدد، وقال وزير الخارجية الكوبي“إن أي هجوم عسكري من شأنه أن يؤدي إلى حمام دم. وسوف يموت الآلاف من الكوبيين دفاعاً عن وطنهم وقيمهم وقضاياهم المقدسة، وسوف يموت الشباب الأميركيون أيضاً، بلا سبب أو مثل أعلى يدافعون عنه، إذ يجرون إلى العنف بسبب سياسة إمبريالية فاشية جديدة تقوم على الهيمنة والنهب والغزو”.

قبل أيام قليلة، وجه النظام القضائي الأمريكي اتهامات ضد راؤول كاسترو، أعلى زعيم حي للثورة، لإسقاط طائرتين في التسعينيات دخلتا المجال الجوي الكوبي، ولم تغادرا أراضيها رغم طلبات الجيش الكوبي.

ورأى بعض المحللين في هذا الاتهام نصًا مشابهًا جدًا للسيناريو الذي اتبعته واشنطن قبل مهاجمة فنزويلا، وهو بدء إجراءات قانونية ضد كبار قادة الدول التي يُزعم أنها تشكل تهديدًا للولايات المتحدة، وزيادة الأفراد العسكريين في المنطقة، ومن ثم اغتيال أو اعتقال كبار القادة الحكوميين لتحقيق انتقال سياسي تسيطر عليه واشنطن.

وفي هذا الصدد، قال رودريغيز: “كوبا لا تشكل تهديدًا للولايات المتحدة. إن حكومة ذلك البلد هي التي تهدد شعبنا باستمرار بالعدوان العسكري، ومن خلال إجراءاتها العقابية، تلحق ضررًا جسيمًا بالعائلات الكوبية… إننا ندين التوجيه الشائن والتعسفي للتهم الجنائية ضد زعيم الثورة الكوبية، الجنرال راوول كاسترو روز. إنه عمل حقير أخلاقيًا يسيء استخدام اختصاص المحاكم الأمريكية، ويتلاعب بموقع إن إسقاط الطائرات التي وقعت في الأراضي الجوية والبحرية الكوبية يتجاهل المهام الإرهابية وغير القانونية التي نفذتها هذه الطائرات في كثير من الأحيان، في انتهاك للقوانين الأمريكية، ويتجاهل حق الدول في الدفاع عن النفس. وقال رودريغيز فوكس نيوز.

وهكذا أكد رودريغيز وأن حكومته تظل منفتحة على الحوار والترحيب برجال الأعمال والسياح الأمريكيين لتعزيز “الروابط العميقة والتاريخية” التي توحد الشعبين الأمريكي والكوبي. ومع ذلك، ذكر أيضًا أنه إذا وقع هجوم عسكري، فإن كوبا سترد: “لا ينبغي لأحد أن يشك في أنه إذا جاءت اللحظة – وهي اللحظة التي نأمل ألا تحدث أبدًا – فإن شعب كوبا سوف يقاتل حتى النهاية المريرة. الوطن أو الموت! سوف ننتصر!”

التدوينة كوبا تدين الحظر النفطي الأمريكي باعتباره “عملاً من أعمال الحرب” في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ظهرت للمرة الأولى على موقع Peoples Dispatch.

Source link