المملكة المتحدة وفرنسا تبدأان التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي للبحث الطبي

خلال القمة الوزارية الرقمية والتكنولوجيا لمجموعة السبع في باريس، أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن شراكة مع فرنسا لاستخدام التصوير المتقدم والذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين الأبحاث في مجال صحة المرأة.

وتركز القمة على اعتماد الذكاء الاصطناعي والأمن والمرونة لحماية المواطنين، ودفع النمو الاقتصادي، وفتح الوظائف والفرص، بالإضافة إلى كفاءة الطاقة والمياه في القطاع الرقمي وكيفية إنشاء عالم أكثر أمانًا على الإنترنت للأطفال والشباب.

الشراكة، التي تسمى التحالف الطبي الحيوي الاستراتيجي بين المملكة المتحدة وفرنسا في مجال الصحة والذكاء الاصطناعي، هي عبارة عن تعاون بين جامعة أكسفورد، وجامعة باريس سيتي، ومعهد باستور، ومرافق التصوير الوطنية المتقدمة في المملكة المتحدة وفرنسا، وDiamond Light Source وSynchrotron Soleil.

الهدف العام هو تسهيل وتسريع التعاون بين المؤسسات البريطانية والفرنسية في مجال البحوث الطبية الحيوية. وقالت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا (DSIT) إن تسخير التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي يتضمن مشاريع مشتركة، وتبادل الخبرات البحثية في كلا البلدين، والعمل معًا في عطاءات التمويل المشترك لتقديم التقنيات والمنتجات التي ستفيد الناس في جميع أنحاء العالم.

سيستخدم فريق الباحثين الذكاء الاصطناعي والبيانات لمعالجة الحالات التي لم يتم بحثها بشكل كافٍ والتي لم يتم تشخيصها والتي تؤثر على ملايين النساء. وتشمل هذه المضاعفات الناشئة عن الولادة والتعايش مع التهاب بطانة الرحم.

وفي معرض حديثها عن الشراكة، قالت وزيرة التكنولوجيا ليز كيندال: “هذه الشراكة الرائدة بين المملكة المتحدة وفرنسا ستعالج بعضًا من أكبر التحديات في صحة المرأة، وستوفر حالات حمل أكثر أمانًا وصحة، وستسرع مكافحة الأمراض المعدية في جميع أنحاء العالم. وهذا يعني علاجات جديدة وتشخيصات مبكرة ورعاية أكثر تخصيصًا”.

“نحن مصممون على البناء على روح التعاون هذه مع شركائنا في مجموعة السبع هذا الأسبوع، لدفع العمل إلى الأمام بشأن بعض القضايا الأكثر أهمية التي تؤثر علينا جميعًا، بدءًا من اعتماد الذكاء الاصطناعي وحتى الحفاظ على أمان الأطفال عبر الإنترنت.”

خصصت الحكومة 900 مليون جنيه إسترليني من التمويل لتعزيز الشراكة بين مركز بريستول للحوسبة الفائقة، الذي يستضيف Isambard-AI، ومركز الحوسبة الفرنسي، Genci. وقالت DSIT إن هذا سيسمح للباحثين بالوصول إلى الحوسبة ذات المستوى العالمي وتحقيق اختراقات علمية.

من خلال صندوق الشراكات العلمية الدولية التابع لـ UKRI، تساهم المملكة المتحدة أيضًا بمبلغ 300000 جنيه إسترليني، يقابلها 330000 يورو من الحكومة الفرنسية لدعم الباحثين الجدد الذين يعيشون ويعملون في كل من المملكة المتحدة وفرنسا، لتطوير حياتهم المهنية.

كما وقعت إمبريال كوليدج اتفاقية مع المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي للتعاون في أبحاث التمثيل الغذائي – لمعالجة التحديات الصحية الكبرى بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والاضطرابات التنكسية العصبية.

وقال وزير التعليم العالي والبحث والفضاء الفرنسي فيليب بابتيست: “يمثل الحوار المتجدد بين فرنسا والمملكة المتحدة خطوة حاسمة في شراكتنا العلمية. نعمل معًا على بناء خارطة طريق ديناميكية وطموحة، لتحويل رؤيتنا المشتركة إلى إجراءات ملموسة، لا سيما من خلال تعزيز التعاون في مشاريع Horizon Europe. وسيحقق هذا التعاون، المرتكز على الثقة والتميز، نتائج ملموسة في الذكاء الاصطناعي والصحة وما وراء ذلك، لصالح البلدين”.

قال هيو برادي، رئيس إمبريال كوليدج لندن: “إن فهم عملية التمثيل الغذائي أمر بالغ الأهمية لمعالجة بعض أكبر التحديات الصحية في عصرنا – من السمنة والسكري إلى السرطان والأمراض التنكسية العصبية – وسيضع مختبرنا المشترك الجديد المملكة المتحدة وفرنسا في طليعة هذا المجال الحيوي من البحث. ومن خلال الجمع بين الخبرات الرائدة عالميًا والتقنيات المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، سنعمل على تعميق فهمنا لهذه الظروف المعقدة لصالح الجميع”.