يريد مايكل كول، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في جولة موانئ دبي العالمية، وهي جولة الجولف الاحترافية للرجال التي تشرف على 42 بطولة في 25 دولة، استخدام البيانات والتكنولوجيا الناشئة لإنشاء منصة رقمية تدعم تجارب غامرة جديدة.

يقول كول، الذي انضم إلى المنظمة في أواخر عام 2017، إنه بالإضافة إلى تقديم تحسينات للاعبين والمؤسسات الإعلامية والشركاء التجاريين، فإن مفتاح النجاح سيكون ضمان حصول عشاق الجولف في كل مكان على تجربة جذابة، بغض النظر عن موقعهم.

ويقول: “أحد التحديات الأكبر، وهو التحدي الذي حافظت عليه طوال فترة وجودي مع هذه المنظمة، هو أن مشاهدة لعبة الجولف في المنزل كانت دائمًا أمرًا لا يصدق”.

“لدينا منتج تلفزيوني رائع، والكثير من التراكبات الرقمية، والكثير من الأفكار. يواجه المتفرج في الملعب تحديًا مختلفًا – مراقبة وتتبع 18 ملعبًا، في حين لا يمكنهم التواجد إلا في مكان واحد في وقت واحد.”

يقول كول إن لعبة الجولف، بطبيعتها، معقدة – حيث تضم اللعبة ما يصل إلى 156 لاعبًا، وليس فريقين، ويتم لعبها على مدار أربعة أيام، وليس 90 دقيقة. ومع ذلك، فهو يعتقد أن التحول الرقمي يمكن أن يحقق البساطة ويخلق تغطية أكثر غامرة للأشخاص الذين يشاهدون البطولات.

ويقول: “لقد كنت دائمًا مؤيدًا عظيمًا للاعتراف بأن التكنولوجيا يمكنها سد فجوة الخبرة بين المشجع الذي يجلس على كرسي بذراعين والمتفرج على الملعب”.

“ما أنا متحمس له حقًا هو كيف يمكن لإمكانيات الذكاء الاصطناعي أن تساعد في تبسيط تعقيد اللعبة التقليدية وسد الفجوة لمنح المتفرجين على المسار تجربة جيدة مثل تجربة المشجعين الذين يجلسون على الكراسي.”

العمل مع الشركاء ويعمل كول بالفعل على هذه المبادرات. وكما اكتشفت مجلة Computer Weekly مؤخرًا، وقعت جولة موانئ دبي العالمية اتفاقية عالمية مع شركة HCLTech لدعم أجندة التحول الرقمي الخاصة بها في عصر الذكاء الاصطناعي. تعمل جولة موانئ دبي العالمية مع شركة “إتش سي إل تيك” على تمارين الاكتشاف وتحديد النطاق بينما تبدأ المؤسسات في سباقات السرعة لبناء موقع ويب وتطبيق جديدين. يقول كول إن هذين الموقعين الرقميين عبارة عن آليات لمساعدة المشجعين في الحصول على رؤية أعمق حول ما يحدث في لعبة الجولف. ويقول: “في نهاية المطاف، نعتقد أنه يمكننا إضافة المزيد إلى الدراما أيضًا”. “هذا شيء كان يمثل تحديًا دائمًا في لعبة الجولف – تقديم الدراما في الوقت الفعلي للمشجع الذي لا يكون متواجدًا شخصيًا. ومن خلال التطورات مع HCLTech، أتوقع أن نتمكن من تقديم بعض هذه الدراما، عبر الأجهزة والقنوات الرقمية، لعشاق الجولف، أينما كانوا في العالم.” “أنا متحمس حقًا بشأن الكيفية التي يمكن بها لإمكانات الذكاء الاصطناعي أن تساعد في تبسيط تعقيد اللعبة التقليدية وسد الفجوة لمنح المتفرجين على المسار تجربة جيدة مثل تجربة المشجعين الذين يجلسون على مقاعد بذراعين” مايكل كول، جولة موانئ دبي العالمية في حين أن واجهات المستخدم المحسنة تعد خطوة مهمة فيما يسميه كول المرحلة الثانية من التحول الرقمي، فإن هذه التطورات ليست بأي حال من الأحوال النتيجة الوحيدة للشراكة مع HCLTech. ويقول: “إن الموقع الإلكتروني والتطبيق هما مجرد نقطة البداية”. وفي مرحلة التحول الثانية هذه، سيعمل كول وفريقه مع HCLTech وقدرات الدعم والتطوير لديها، بما في ذلك ما يقرب من ربع مليون موظف في 60 دولة، لتحقيق التغيير المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ويقول إن أحد المجالات التي يمكن أن يكون للذكاء الاصطناعي فيها تأثير هو التعليق المصور متعدد اللغات. ويقول: “إن جولة موانئ دبي العالمية، بحكم كونها جولة عالمية، لديها بعض التعقيدات. وما أعنيه بهذه التعقيدات هو أننا نستضيف حاليًا أكثر من 40 بطولة مختلفة في 25 دولة، مع مجتمعات ولغات مختلفة”. “إن القدرة على استخدام التكنولوجيا للترجمة متعددة اللغات في الوقت الفعلي لتقديم خدمة أفضل للجمهور الدولي والعالمي هو أمر سيكون على خريطة الطريق. وأتوقع أننا سنرى بعضًا من هذه القدرة عاجلاً وليس آجلاً.”

احتضان التكنولوجيا الناشئة وعلى المدى الطويل، يتوقع كول أن تقوم جولة موانئ دبي العالمية بتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي والفاعلي في مجموعة من المجالات. يتجه أولاً إلى إنتاج المحتوى. ويقول: “كمنظمة، ما زلنا نعتمد بشكل كبير على الأشخاص لإنشاء السرد الذي نخدمه من خلال القنوات الرقمية اليوم”. “لكننا نعلم أيضًا أن قدرة الذكاء الاصطناعي يمكنها إنشاء المحتوى والقيام بهذا العمل بشكل أسرع بكثير في الوقت الفعلي، مما يعني أنه يمكننا توصيل المحتوى إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين لدينا بسرعة وكفاءة.” يشمل أصحاب المصلحة هؤلاء المعجبين والمذيعين والأطراف الأخرى التي قد تستفيد من الرؤى في الوقت الفعلي، مثل شركات المقامرة ومجتمعات المراهنة. يقول كول: “يتعلق الأمر بتقديم الخدمات لهم بمزيد من العمق فيما يتعلق بأداء اللاعبين الفرديين”. “وهذا يعني إعطاء أصحاب المصلحة هؤلاء معلومات في الوقت الفعلي، ليس فقط بناءً على الشكل التاريخي، ولكن أيضًا على شكل الجولة على هذا المسار، وحتى مع تغير الظروف الجوية. نحن نعلم أن قدرة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعدنا في تحقيق هذا الهدف.” ويتوقع كول أيضًا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تقديم رؤى في الوقت الفعلي للاعبين، مما يوفر بيانات مهمة حول أدائهم في الملعب. يقول: “فكر في كيفية التقاط كل هذه اللقطات في الوقت الفعلي والتعليقات متعددة اللغات وإنشاء ملخص لكل لقطة تم لعبها في كل جولة، وتقديم ذلك لكل لاعب في نهاية كل جولة، وفي نهاية البطولة”. “سيكون لدى اللاعبين بعد ذلك رؤية أكبر فيما يتعلق بكيفية لعبهم، مثل الأهمية السياقية وملاءمة كل لقطة، وستساعدهم هذه المعلومات في أدائهم الخاص، حتى يتمكنوا من تعلم الدروس المستفادة ويكونوا في ذروة قدراتهم للبطولة القادمة. هناك تشابه كبير هنا حول كيف يمكن أن يساعد أداء التكنولوجيا في أداء اللاعبين.”

الحفاظ على التوازن إذن، متى ستؤتي التطورات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة الثانية من التحول الرقمي ثمارها؟ يقول كول إن الإجابة على هذا السؤال ستصبح واضحة مع تطور علاقة جولة موانئ دبي العالمية مع شركة HCLTech وشركائها الآخرين في مجال التكنولوجيا. ويقول: “بالنسبة لبداية جدول 2027، ستشهد إطلاق موقع ويب وتطبيق جديدين، وسنبدأ في طرح مجموعة كاملة من الميزات الجديدة بينما نتحرك على طول خريطة الطريق”. “سترى بعضًا من هذه القدرة منذ الإطلاق، وسنستمر في تطوير تلك القدرة مع دخولنا في هذه العلاقة.” يقول كول إن فريق تكنولوجيا المعلومات الداخلي لديه يحتاج إلى شركاء تكنولوجيا موثوقين، بما في ذلك Amazon Web Services وFortinet، لتحقيق أهداف أعماله. ويقول: “أنا متحمس للشراكة مع مؤسسة مثل HCLTech التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى موارد وقدرات أكبر بكثير من الفريق الذكي الموجود لدينا هنا، وهذا هو النموذج الذي يساعدنا”. “نحن منظمة يقودها شركاء إلى حد كبير، لا سيما في مجال التكنولوجيا. لدينا الآن تسعة شركاء في مجال التكنولوجيا عبر كأس رايدر وجولة موانئ دبي العالمية. إن الوصول إلى هذا النطاق والخبرة العميقة سيسمح لنا بتحقيق هذا الابتكار بسرعة.” سيدرك جميع القادة الرقميين أن تطوير علاقة قوية بين فريق تكنولوجيا معلومات داخلي صغير وشركاء خارجيين مختلفين يتطلب إجراء توازن دقيق. يقول كول إن مفتاح إطلاق العنان للتقدم التكنولوجي من خلال هذا المزيج من الموارد هو ذو شقين – التكامل الوثيق والتطوير المستمر. ويقول: “إن الشيء الرئيسي الذي يجعل الابتكار يحدث هو أننا نؤمن بالتكامل الحقيقي، حيث نستخدم قدراتهم لتحقيق أفضل فائدة. وهذا نموذج اعتمدناه على مدى السنوات القليلة الماضية، وهو يخلق قيمة هائلة بالنسبة لنا، ولكنه يخلق أيضًا الكثير من القيمة والفوائد لشركاء مثل HCLTech من خلال سرد القصص”. “أحد الجوانب الرئيسية لتأهيل شركاء التكنولوجيا هو أنني لا أتوقع منهم تلبية متطلباتنا وتسليم العمل. أتوقع نقل المهارات والمعرفة، حتى يتعلم فريقي ويتطور. وما لم نتعامل مع مجموعة مهارات فريقي من خلال العمل مع هؤلاء الشركاء، فلن نصل أبدًا إلى ذروة أدائنا أيضًا.”