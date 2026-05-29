يمن مونيتور/ عدن/ خاص:

شهد عدد من المحافظات اليمنية المحررة، يوم الجمعة، تقيم صلاة الغائب على روح فقيد اليمن رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبدربه منصور هادي، وسط مشاركة شعبية وشعبية تقدم أعضاء بارزين في مجلس القيادة ومحافظو المحافظات والقيادات العسكرية، وتعبيراً عن الحزن الشديد لرحيل القائد الذي أدار البلاد في واحدة من أخطر المتباينات التاريخية.

في العاصمة المؤقتة للملف الاقتصادي المفاجئ، تقدم عضو مجلس القيادة برئاسة حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، جمع المصلين في أداء صلاة الغائب، حيث ابتهل التقدم للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، م الرياضيين جهوده في تعزيز وحدة الصف ومواجهة التحديات المصيرية.

محافظة شبوة، شارك المحافظات عوض ابن الوزير جمعة والقيادات التنفيذية والعسكرية أداء الصلاة في مسجد القصر في مدينة اعتق. وعقب الصلاة، استقبل ابن الوزير تعازي الكريمة والشخصيات الاجتماعية الذين شددوا على رحيل المشير هادي يمثل ذكرى ضحايا كبيرة لرمز العلامة التجارية بالنظام الجمهوري.

محافظة أبين شرق البلاد مسقط رأس الرئيس اليمني السابق، شارك محليون في من المديريات في صلاة الغائب عدد الفقيد. وتشكي مصادر إن منطقة الوضيع في أبين (مسقط بنيامين) صلوا صلاة الغائب على روحه عقب صلاة الجمعة.

إلى وسط البلاد، تشهد مختلف مساجد المحافظة تعز حضوراً حاشداً. وشاركت المحافظات نبيل شمسان، ومعه القيادات العسكرية تفسيرية والوجهاء، في أداء صلاة الغائب بالجامع الكبير في مدينة الحكماء (جنوبي المحافظ).

وأشاد شمسان بالمواقف التاريخية التي جسدها الفقيد الراحل، مؤكداً أن قيادته اتسمت بالحكم والصبر والمسؤولية الوطنية في مواجهة اختصاص والعواصف التي عصفت بالبلاد، وأن تعهداته في الثوابت الوطنية والدولة ستظل حاضرة في وجدان الشعب اليمني.

وفي محافظة أرخبيل غدارى، خيم الحزن على عموم مديريات الجزيرة خلال أداء صلاة الغائب. وبرتبرت السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية عن المشاعر الأسى، ممارسين الرمزية الخاصة التي يضيفها الرئيس الراحل في الوجدان السقطري، لا سيما تحديده القصة الشجاع في العام 2013 بإعلان قررتى محافظة مستقلة، وهو الذي قام بنقل الأرخبيل إلى مرحلة جديدة من التنمية ورغبة في النجاح والخدمات.