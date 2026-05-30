مداهمة “ذات دوافع سياسية” لمنزل زعيم اليسار في كيرالام تثير احتجاجات حاشدة

اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء الهند يوم الأربعاء 27 مايو، بعد تقارير عن مداهمة منزل بيناراي فيجايان في ثيروفانانثابورام بولاية كيرالام جنوب الهند نفذتها وكالة اتحادية.

فيجايان (81 عامًا)، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الهندي (ماركسي) ورئيس وزراء ولاية كيرالام مرتين وهو حاليًا زعيم المعارضة في مجلس الولاية.

وسوف تنهار المداهمات الهزلية والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة أمام روح التحدي للملايين تحت العلم الأحمر. pic.twitter.com/wFOoIDyCpN – مؤشر أسعار المستهلكين (M) (@ cpimspeak) 27 مايو 2026

وحاصر مئات الأشخاص منزل فيجايان في المدينة احتجاجا على المداهمة. ورددوا شعارات ضد إساءة استخدام قوات الأمن والوكالات الفيدرالية لتخويف وتهديد قادة اليسار.

قاد الاحتجاج في العاصمة الوطنية دلهي الأمين العام للحزب الشيوعي الهندي (الماوي) ما بيبي وغيره من القادة الوطنيين.

واعتقلت قوات الأمن بيبي وقيادات أخرى، وأطلقت سراحهم بعد ساعات. وتم القبض على ثمانية أشخاص آخرين في كيرالام بسبب مزاعم عن ارتكاب أعمال عنف ضد مسؤولي الدولة الذين قاموا بمداهمة منزل فيجايان.

داهمت مديرية إنفاذ القانون في الهند (ED)، وهي وكالة اتحادية تهتم في المقام الأول بالاحتيال المالي، منزل فيجايان فيما يتعلق بقضية قديمة تتعلق بالمعاملات المالية بين شركة بناته Exalogic Solutions (التي توقفت الآن) وشركة Cochin Minerals and Rutile Limited (CMRL)، وهي شركة خاصة بين عامي 2017 و2021.

ونفى فيجايان وابنته ارتكاب أي مخالفات، زاعمين أن جميع المعاملات بين الشركتين كانت شفافة وقانونية.

“قضية وهمية”

وقد وصف CPI (M) المداهمات والمحاولات المتكررة لإحياء القضية القديمة بشكل مصطنع، على الرغم من توضيح المحاكم في عدة مناسبات أن فيجايان لا علاقة له بالشركة المذكورة، وهي محاولة متعمدة لتشويه صورة فيجايان واستهداف أصوات المعارضة.

اتُهمت الحكومة المركزية لحزب بهاراتيا جاناتا بقيادة ناريندرا مودي باستهداف أحزاب المعارضة وإساءة استخدام الوكالات الفيدرالية لصياغة اتهامات منظمة وحجزها بموجب قوانين صارمة. تم استهداف اليسار على وجه الخصوص من قبل الجناح اليميني حيث يُنظر إليه أيضًا على أنه تحدي أيديولوجي لإيديولوجية التفوق الهندوسي لحزب بهاراتيا جاناتا.

أثناء مخاطبته المتظاهرين، قال بيبي إن المداهمة على منزل فيجايان “كانت عملاً ثأريًا ذا دوافع سياسية” ومطاردة ساحرات.

قمعت شرطة دلهي بوحشية احتجاجًا من قبل قادة وعمال #CPIM ضد مداهمات قسم الطوارئ في مقر إقامة عضو المكتب السياسي ورئيس وزراء ولاية كيرالا السابقpinarayivijayan

اعتقلت الشرطة الأمين العام @MABABYCPIM وأعضاء المكتب السياسي مريم داوالي و… pic.twitter.com/Q2MLt4Vbge – مؤشر أسعار المستهلكين (M) (@ cpimspeak) 27 مايو 2026

أثناء مخاطبتها وسائل الإعلام خلال الاحتجاجات في دلهي، ادعت بريندا كارات، القيادية البارزة في الحزب الشيوعي الهندي (الماوي)، أن التهم الموجهة إلى فيجايان “زائفة” وأن المداهمات نُفذت في انتهاك كامل لجميع الإجراءات القانونية المعمول بها فقط لتخويف اليسار.

ومع ذلك، “نحن لسنا الأشخاص الذين يجب ترهيبهم، ولسنا الأشخاص الذين يجب تخويفهم، ولا نهتم بما يفعله قسم الطوارئ، وسيقدم شعب كيرالام ردًا مناسبًا” على ما حدث مع فيجايان واليسار، كما أعلنت بريندا.

وادعى كل من بيبي وكارات أن دور حكومة الولاية، التي يقودها الآن حزب المؤتمر الوطني الهندي، المعارضة الوسطية الرئيسية في البلاد، أصبح موضع شك أيضًا في القضية برمتها.

اليسار يتحدى الهجمات السياسية

العديد من أحزاب المعارضة الأخرى، بما في ذلك درافيدا مونيترا كازاجام (DMK)، راشتريا جاناتا دال (RJD)، حزب آم آدمي (AAP)، وآخرون أدانوا الغارة على منزل فيجايان، ووصفوها بأنها ثأر سياسي واضطهاد سياسي.

وقال دي راجا، سكرتير الحزب الشيوعي الهندي: “مثل هذه التصرفات تهدف إلى تخويف اليسار، واستهداف المعارضين السياسيين، وتقويض المبدأ الفيدرالي”. كما حذر من أن تسليح الوكالات الفيدرالية ضد “الولايات التي تحكمها المعارضة والأصوات المعارضة يشكل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية والفدرالية”.

كان لحكومة الجبهة الديمقراطية اليسارية (2016-2026) في كيرالام تحت قيادة بيناراي الفضل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للدولة. ونفذت برامج رعاية اجتماعية واسعة النطاق باستثمارات ضخمة في القطاعات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم العام. كما كان لحكومته الفضل في القضاء على الفقر المدقع من الدولة.

ومع ذلك فقد خسر الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من هذا الشهر. أطلقت حكومة الجبهة الديمقراطية المتحدة الوسطية الجديدة، بقيادة المؤتمر الوطني العراقي، والذي يشكل جزءاً من تحالف وطني مع اليسار ضد حكومة مودي، العنان لهجمات انتهازية على المعارضة لأسباب سياسية.

قام أعضاء اتحاد طلاب ولاية كيرالام (KSU)، وهي مجموعة طلابية تابعة للمؤتمر الوطني العراقي، بمهاجمة وإصابة العديد من كوادر اتحاد طلاب الهند (SFI)، الجناح الطلابي للحزب الشيوعي الهندي (M)، تحت حماية الشرطة يوم الاثنين، بعد أن خسر انتخابات اتحاد طلاب جامعة كيرالام لصالح الاتحاد.

احتجاجًا على ذلك، أطلقت منظمة SFI حركة على مستوى الولاية ضد عنف جامعة الملك سعود. كما تعرضت هذه المظاهرات لهجوم في أماكن مختلفة من قبل قوات الشرطة والأمن.

يتهم SFI وقادة اليسار المؤتمر الوطني العراقي بمحاولة تهميش أصوات المعارضة في الولاية بالعنف والترهيب من أجل حماية حكومتها وفي محاولاتها الأكبر لتأسيس نفسها كبديل وحيد لحزب بهاراتيا جاناتا على المستوى الوطني.

وحذر زعماء اليسار المؤتمر الوطني العراقي بضرورة تصحيح أساليبه أو الاستعداد لمواجهة المزيد من الاضطرابات الشعبية في الأيام المقبلة.

بعد المداهمة "ذات الدوافع السياسية" لمنزل زعيم اليسار في كيرالام تثير احتجاجات حاشدة ظهرت لأول مرة على Peoples Dispatch.





