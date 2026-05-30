سان جيرمان لارسنال بارش بعد ملحمة أمام أرسنال

AbdHassan31.05.2026
يمن مونيتور/ (د ب أ)

قادت ركلات الترجيح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لاعتلاء عرش كرة القدم الأوروبية هذا الموسم، ولم يتوج بطل دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، على حساب أرسنال المفضل.

وتغلب باريس على سان جيرمان على أرسنال 4 / 3 بركلات الترجيح، التي احتكتكم بها فريقان، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، اليوم السبت، على ملعب (بوشكاش أرينا) في العاصمة المجرية بودابست.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1، حيث بادر الألماني كاي هافيرتز، بالتسجيل بالتسجيل أرسنال الجيدا في الدقيقة السادسة، لكن فرنسي عثمان ديمبيلي أتقن ركلة الجزاء الألمانية في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

و منتجع الفريقان للعب وقت الاتفاق مدته نصف مقسمة بالتساوي على شوطين، دون أن تسافر عن أي جديد، لتضع ركلات الترجيح كلمتها الأخيرة، وتمنح البطولة الفرنسية، التي احتفظت باللقب للمرة الثانية على التوالي، وحصلت عليها لأول مرة في الموسم الماضي، على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

