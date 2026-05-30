قطر تعارض سحب سحب رجبي عبر مضيق هرمز

يمن مونيتور/ (د ب أ)

ذكر بارز الطبيعية أن قطر تعارض سحب سحب التفاوض من خلال ضغط ضيق هرمز، ولكن مؤقتا أمر قابل للتفاوض ويمكن أن تساعد في استعادة الحركة، عبر الممر الرئيسي.

وقال نائب رئيس الوزراء الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر عسكرى تكتيكي في سنغافورة اليوم إن فرضية قطر سيؤثر على المستهلكين ومعارض قطر أي خطوة لفرضها، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.

غير أنه يمكن فرض دراسة تطبيقية قصيرة المدى لاستخدام الألغام أو الألعاب الجماعية.

وتلزم تلك التصريحات ردا على سؤال فيما يتعلق بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان لفرض نظام دائم على المصور الرسمي للوصول إلى حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وهي إحدى أهم طرق التجارة في العالم.

وقال الشيخ سعيد في مؤتمر ثاني جري-لا إن “قطر وأيضا في الخليج شددوا بشكل واضح على أن التأثيرات ستؤثر دائما على المستهلك، لذلك في بعض الأحيان ضدها. لكن في أوقات محددة، سوف نستخدمها لإزالة الألغام أو استخدام مؤقتة، وهذا أمر قابل للتفاوض”.

حتى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد في منشوره على منصته “تروث سوشال” أمس الجمعة، على أن يبقى المضيق مفتوحًا دون رسوم مرور، ويتعين على إيران أن توافق على عدم التوصل لتوقيع نووية أبدًا، إلى أن تظل الولايات المتحدة ستظل خالدة البحري عن إيران، وأن السفن العالقة في مضيق هرمز قد تبدأ من العودة إلى ديارها.