يمن مونيتور/قسم الأحبار

رفعت الدعوات في اليمن، الأحد، إلى رفع مستوى الجاهزية في السواحل الشرقية للبلاد، عقب إيقاف أصدره مركز الأمن البحري العُماني وما رصد له طافٍ يُشتبه به لغم بحري في المياه العمانية لسلطنة عمان.

وقال برزي مكاشن، في نداء عاجل، إن معلومات متداولة تشير إلى مشاهدة أجسام غريبة مشابهة على بعض سواحل محافظة ظفار العُمانية، مستجدة أن تكون عمالة قد تجرفها من مناطق قريبة من مضيق بن هرمز.

وأوضح أن احتمالية وصول هذه الأجسام الخطرة إلى السواحل اليمنية، لا سيما في محافظة المهرة وحضرموت، تستعجل باتخاذ الإجراءات الاحترازية العاجلة من قبل المحاكم القضائية.

دعت بن مخاشن خفر السواحل، ومؤسسة البحر العربي، وتجهيزات البحرية وتوضيحات عامة، لتكثيف عمليات الرصد والمتابعة على امتداد شرق السواحل، وطرح مستوى المقترح للتعامل مع أي أجسام مختلفةمختلفة أو مشبوهة.

كما يهدف إلى العمل على توعية الصيادين ومرتادي البحر، لحثهم على عدم جذب أي أجسام طافية غير معروفة، والإبلاغ عنها فورًا لصالح الجهات الفاعلة.

والتكنولوجيا في وقت مبكر من المستوى الجاهز تمثل مسؤولية الأطفال مهمة الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى سلامة الملاحة البحرية على السواحل اليمنية المطلة على البحر العربي.