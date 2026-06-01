مذيع بي بي سي يعرض وظيفته للخطر بقبوله دورًا جديدًا مع رؤسائه “غير متأثرين” | أخرى | رياضة

يقال إن منصب سام كويك في بي بي سي يخضع للتدقيق بعد أن قبلت دورًا تقديميًا للألعاب المحسنة. يُزعم أن الفائزة بالميدالية الذهبية الأولمبية فاجأت رؤساء بي بي سي عندما استضافت تغطية النسخة الافتتاحية للألعاب في لاس فيغاس.

لكن مشروعها الأخير ترك رؤسائها في هيئة الإذاعة البريطانية “غير متأثرين”. هذا وفقًا لصحيفة ديلي ميل، حيث أشار المطلعون إلى أن مستقبلها مع الشبكة قد يكون الآن موضع شك.

وقال التقرير إنه سيكون من “المثير للاهتمام” معرفة ما إذا كان كويك قد عاد للعمل في هيئة الإذاعة البريطانية مرة أخرى أم لا. ويبدو أن مشاركتها في ما أطلق عليه اسم “ألعاب المنشطات” قد تكون هي السبب.

تم وصف الألعاب المحسنة على أنها عصر جديد لألعاب القوى، مما يسمح للرياضيين باستخدام عقاقير تحسين الأداء المحظورة في الألعاب الأولمبية. ومع ذلك، سقطت النسخة الأولى مثل بالون الرصاص بعد أن تم كسر رقم قياسي عالمي واحد فقط في ولاية نيفادا.

حطم السباح اليوناني كريستيان جكولومييف الرقم القياسي العالمي في سباق 50 مترًا حرة وهو يرتدي “بدلة مستقبلية فائقة” محظورة من قبل World Aquatics. لقد حدد وقتًا جديدًا بمقدار 0.07 ثانية، على الرغم من أن هذا كان المعيار الجديد الوحيد الذي تم إنشاؤه من 22 حدثًا في الألعاب المحسنة.

عمل كويك كمعلق ومضيف في لاس فيجاس، حيث أجرى مقابلات مع الرياضيين حول سعيهم لتحقيق المجد. ومع ذلك، فإن قلة التأثير والسخرية العامة للألعاب المحسنة على وسائل التواصل الاجتماعي تثير تساؤلات حول ما إذا كانت ستعود في المستقبل.

ويمكن قول الشيء نفسه عن مشاركة كويك في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بعد بداية واعدة لمسيرتها المهنية على الشاشة. لم يتبق الآن سوى عامين قبل عودة الألعاب الصيفية في لوس أنجلوس عام 2028.

شغلت كويك مجموعة من الأدوار التلفزيونية الأخرى، بما في ذلك واجباتها في تقديم كرة القدم الأمريكية على بي بي سي واتحاد الرجبي على القناة الخامسة. وعملت أيضًا على قناة ليفربول الداخلية، تلفزيون إل إف سي، واستضافت تغطية كرة القدم على القناة الرابعة.

تم تصوير الألعاب المحسنة على أنها منافسة للألعاب الصيفية التقليدية، والتي من المفترض أن “تعيد تعريف الحدود البشرية”. ومع ذلك، في النهاية، قد يكون هذا مجرد وداع آخر للعديد من الرياضيين السابقين الذين جربوا أيديهم في صيغة فشلت في إثارة الإعجاب كما كان مأمولًا.

