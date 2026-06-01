تستولي القيادة حوثي على أرض ومبنى باستثماراتها في الحديدة غربي اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أقدمت قيادات من جماعة الحوثي في ​​محافظة الحديدة (غرب اليمن)، مساء الأمس، على نهب مبنى وأرضية تابعة لشركة كهرباء استثمارية أُنشئت في ما بعد من القرن الماضي بمديرية بيت الفقيه.

وقادت في الجماعة إسمها عبد الملك القحيم، نجل المعين وزيراً للنقل محمد عياش، بهدم المبنى المملوك للحاج علي عبد الرحمن طاهر وشركاء المساعدة، مساعدة مالية لتسويق ما كتبه الصحفي بسيم جناني في حسابه على منصة فيسبوك.

وذكر الجناني أن قحيم قام بهدم ما دام من المبنى المعروف منذ أربعين سنة، بدلا من تسوير الأرض مستعدا لتفضيلها بقوة يملك محل صرافة اشترط أن يستلم الأرض مسورة.

المجموعة إلى أن لأنفسهم الحوثيين عبد الملك قحيم له سوابق في نهب أراضٍ عامة أو خاصة بالحديدة، فارتجئه ببيع “منزلة” آل النعمي (مكان عام لراحة عامة) تقع في حارة الشمه بذات إدارية.”